I Nuova Sintonia tornano con “Rhum & Garage Passion”

Secondo singolo con Sorry Mom! per i NUOVA SINTONIA. La band di Alessandria che si contraddistingue per le sue sonorità ricercate, eleganti e ritmicamente trascinanti, con influenze che vanno dal jazz al soul, alla musica mediorientale anche in questo brano non è stata da meno.

In Rhum & Garage Passion infatti viene descritto quel momento della giornata estiva, in cui il crepuscolo rinfresca dal caldo e la serata sta per cominciare.

Grazie al sound armonicamente e visivamente di particolare atmosfera e le tematiche affrontate ardite e sempre liberatorie i NUOVA SINTONIA si confermano la compagnia perfetta per un po’ di Chill out. Con la canzone anche un videoclip ufficiale dalle immagini evocative del testo, che porta la regia di Walter Zollino Studio.

I Nuova Sintonia nascono dalle numerose esperienze musicali dei propri membri, per portare alla luce un sound minimale, di ricerca, elegante, ma dalle ritmiche trascinanti, con influenze che vanno dal Jazz al Funk, passando per la musica etnica e la tradizionale indiana. Nei propri brani la band crea sempre atmosfere particolarmente notturne e tribali, con tematiche ardite. La formazione vede Zahida Stenghel alla voce, Angelo Panelli al basso e Upali Gunasekera alla batteria e percussioni