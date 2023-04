Previsioni meteo 6 aprile 2023: sole e freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 aprile 2023: tempo stabile sulle regioni italiane ma con temperature invernali e gelate mattutine

La Primavera si è presa una pausa in questi primi giorni del mese di Aprile caratterizzati da condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’afflusso di correnti di aria fredda che hanno riportato anche la neve a quote collinari. Nella giornata di oggi avremo un deciso miglioramento del tempo, con cieli sereni da Nord a Sud e residue nevicate sull’Appennino meridionale. Le temperature si manterranno però su valori inferiori alla media stagionale e al mattino saranno possibili gelate nelle zone di pianura. Per il weekend di Pasqua i valori torneranno a salire, ma attenzione alla possibilità di piogge.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 Aprile 2023.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle coste della Toscana.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e in nottata con tempo asciutto e qualche addensamento nuvoloso in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su regioni Adriatiche, con piogge sparse a nord della Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche pioggia a nord-est della Sicilia, Salento e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori tirrenici meridionali, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni sparsi anche su alta Calabria e zone interne con neve oltre i 1100 metri, migliora ovunque in serata.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento su tutta la penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .