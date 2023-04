Lo spettacolo “Mary” in scena al Teatro de’ Servi

Lo spettacolo “Mary” di Filippo Maria Macchiusi con la regia di Alessandro Cecchini in scena dal 4 al 9 aprile al Teatro de’ Servi di Roma

In scena al Teatro de’ Servi fino al 9 aprile MARY, spettacolo di Filippo Maria Macchiusi, diretto da Alessandro Cecchini.

Perdere l’amore non è semplice, ci dice Massimo Ranieri. Immaginate una storia d’amore incantevole, da sogno, proprio da film al cinema. È tuo quello che non vedrete. Anche perché́ siamo a teatro. E perché́ l’amore (parolona, attenzione) è faticoso, tragicomico, imperplimibile (altra parolona, ma se vedete bene questa in realtà non esiste). L’incontro tra Filippo e Federico si trasforma nel duello per Mary, la donna in bilico tra i due. Le relazioni dei tre protagonisti si intrecciano nel racconto tra passato e presente, corrono aggrovigliate per raccontare che se son rose, magari fioriranno pure… ma ci pungeremo con le spine. Come diceva Massimo Ranieri.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21 / sabato ore 17.30 e ore 21 / domenica ore 17.30

Biglietti

€ 24

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it