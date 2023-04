Imprese: Tecnoplast festeggia i suoi primi 20 anni

Tecnoplast, l’azienda italiana leader nella produzione di infissi in PVC e alluminio, celebra 20 anni di storia e successo, frutto anche del forte legame con il territorio e le persone

Tagliato il traguardo dei primi 20 anni di attività di Tecnoplast: un compleanno speciale che celebra non solo i numerosi traguardi ottenuti dalla società nel mercato dei serramenti in PVC e alluminio nel corso degli anni, ma premia anche il costante lavoro svolto insieme al personale aziendale e ai partner, clienti e fornitori, nel segno della vicinanza e di un forte legame con il proprio territorio, che da sempre caratterizzano l’azienda dal “pensiero infisso”.

Tecnoplast da vent’anni si dedica, infatti, con passione e ingegno a realizzare infissi in PVC e in alluminio, con una produzione giornaliera che da poche unità ha raggiunto oggi alcune centinaia: una ricca gamma di serramenti realizzati secondo un mix di tecnologia e maestria italiana, per un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 70 milioni di euro.

Dalle finestre ai portoni, dagli scorrevoli alle persiane, agli scuri ed ai cassonetti per avvolgibili, i prodotti Tecnoplast garantiscono qualità, sicurezza e alte prestazioni. E’ qui che risiede il successo del marchio, grazie anche allo stile e al design italiani, alla cura e all’attenzione riposta nei dettagli e nei materiali, alla capacità di realizzare prodotti “speciali” o fuori standard per rispondere alle esigenze di tutti i clienti.

Numerosi sono stati gli obiettivi raggiunti negli anni, ma uno di quelli dei quali l’Azienda va maggiormente orgogliosa è l’importante crescita occupazionale di una realtà che oggi dà lavoro a oltre 230 dipendenti, con un aumento di 100 unità solo negli ultimi tre anni.

Dietro alla vertiginosa crescita di Tecnoplast di questi anni c’è in primis il suo fondatore e Presidente Enzo Cammillini: “Ho sempre creduto nel territorio e la sua gente, e continuo a farlo, perché il legame tra azienda e territorio racconta una identità culturale che non solo genera valore aggiunto per il tessuto socio-economico e l’ambiente circostante, ma ispira i nostri valori e una filosofia aziendale che punta alle persone e alla comunità, a stabilire rapporti di partnership di lunga durata anziché normali rapporti “cliente-fornitore”. Questo anniversario è per noi una occasione per festeggiare un traguardo ma anche per definire una nuova partenza verso le nuove sfide che ci aspettano negli anni a venire.”

Luca Selvatici, Amministratore Delegato di Tecnoplast, commenta: “Stiamo vivendo un momento di forte espansione, nel quale stiamo gettando le fondamenta per la Tecnoplast dei prossimi venti anni, durante i quali vogliamo continuare ad essere sinonimo di serramenti di qualità̀, belli, sicuri e certificati, oltre che di attenzione nei confronti del cliente, del servizio e, più in generale, del più ampio contesto all’interno del quale operiamo” .

Scegliere un prodotto Tecnoplast, infatti, significa anche entrare in un ciclo virtuoso di sostenibilità; PVC e alluminio sono materiali estremamente efficienti e riciclabili, che permettono all’azienda di realizzare infissi con un consumo ridotto di energia e risorse, e al cliente finale di ottimizzare le spese di riscaldamento e climatizzazione, consentendo di risparmiare e allo stesso tempo di rispettare l’ambiente.