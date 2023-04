Il film di guerra “1917” in prima visione su Rai 2: la trama

In prima visione Tv stasera su Rai 2 il film “1917” per la regia Sam Mendes. Ecco la trama della pellicola pluripremiata ai Golden Globe 2019

Realizzato come un unico piano-sequenza, il film “1917” per la regia Sam Mendes, è proposto in prima visione giovedì 6 aprile alle 21.20 su Rai 2. Protagonisti Blake e Schofield, due giovani caporali britannici legati da una profonda amicizia, che vengono scelti per portare a termine un’ardua missione: attraversare l’ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi.

Per Blake l’ordine da trasmettere assume anche un carattere personale, perché suo fratello fa parte di quei soldati che devono lanciare l’offensiva. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Écouste e consegnare l’avvertimento del generale Erinmore al colonnello Mackenzie. I due si imbarcano in quella che sembra una missione suicida, nella quale i tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati.

Il film ha trionfato agli Oscar 2020 con 10 candidature in totale e 3 statuette vinte, per la migliore fotografia, effetti speciali e sonoro. Ai Golden Globe 2019 ha vinto due premi: come miglior film drammatico e come miglior regia per Sam Mendes. Nel cast George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.