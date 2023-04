Su Rai Movie il film “Palm Springs”: ecco la trama

Equivoci temporali in “Palm Springs”, una commedia firmata Max Barbakow in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Quando la giornata si ripete all’infinito, le risate sono garantite su Rai Movie, con “Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani”, mercoledì 5 aprile alle 21.15: una commedia firmata in regia da Max Barbakow, con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher

Nyles e Sarah s’incontrano al matrimonio della sorella di lei: scocca la scintilla e i due si allontanano dagli altri ospiti, ma Nyles viene colpito da una freccia e striscia fino a una caverna pregando la ragazza di non seguirlo. Lei non gli dà retta e finisce in un vortice spaziotemporale: d’ora in poi dovrà vivere sempre la stessa giornata, il 9 novembre, e sempre insieme a Nyles. Da “Ricomincio da capo” in poi sono state tante le varianti della storia in cui qualcuno si trova intrappolato sempre nello stesso giorno. Palm Springs riesce a trattare l’argomento con tanta autoironia e intelligenza, per situazioni e dialoghi, e si viene subito catturati dallo stato di grazia dei due protagonisti, Andy Samberg e, straordinaria, Cristin Milioti, talento comico da tenere d’occhio.