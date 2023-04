Ricambi auto: come risparmiare con Topnegozi?

Mantenere la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza della propria autovettura è fondamentale per mettersi al volante senza rischi per sé e per gli altri. Per tale ragione, bisogna controllare ed eventualmente sostituire le parti dell’auto difettose oppure usurate, così da prevenire malfunzionamenti improvvisi. I ricambi possono essere acquistati direttamente in officina o nei negozi specializzati, oppure comodamente online, avvalendosi di appositi siti e-commerce. In questo caso, si possono montare direttamente nel proprio garage, oppure chiedere il supporto del meccanico di fiducia.

Acquistare online i ricambi auto

L’acquisto online dei ricambi auto secondo il parere di Stefano Lebbolo responsabile marketing del sito italiano di codici sconto Topnegozi, è una pratica sempre più diffusa. Il motivo principale è la possibilità di risparmiare. Sul web, infatti, è possibile trovare diverse promozioni in corso o si può approfittare di speciali occasioni, come ad esempio i codici sconto Autoparti. Grazie a questi si possono ottenere dei prezzi davvero vantaggiosi così da non dover spendere troppo per rimettere a nuovo il proprio veicolo. Un altro importante vantaggio è la comodità: spesso è difficile trovare in commercio il pezzo necessario per sistemare la propria auto, ed è necessario impiegare tempo nella ricerca, dovendo poi aspettare la consegna, ecc. Non poter utilizzare il proprio veicolo per molti giorni potrebbe causare diversi problemi nella quotidianità. Invece, acquistare online permette di trovare il pezzo necessario in pochi e semplici click, aspettando solo il tempo della consegna a domicilio come qualsiasi altro articolo acquistato online. Tuttavia, è importante sapere come acquistare i ricambi auto sul web senza commettere errori. Il suggerimento principale è quello di controllare la compatibilità controllando il numero del telaio presente sul libretto di circolazione (oppure direttamente sul telaio della vettura). In alternativa, basta inserire la targa dell’auto per ricavare il numero del telaio. In alcuni casi, però, potrebbe essere necessario indicare anche il numero seriale del motore, riportato sulla targhetta identificativa presente sul vano anteriore. Alcuni ricambi, infatti, potrebbero essere compatibili con alcuni numeri identificativi e non con altri, anche se la marca e il modello dell’auto sono gli stessi.

Tipi di ricambi auto

In commercio è possibile trovare tre tipologie di ricambi auto: originali, “di marca” e di terze parti. Nel primo caso, si tratta di componenti realizzate direttamente dal produttore di un determinato veicolo, pertanto sono progettate per funzionare perfettamente con un preciso modello di auto. In genere, però, sono i pezzi di ricambio più costosi in commercio. Tuttavia, è possibile trovarli anche rigenerati, cioè usati ma rimessi a nuovo direttamente dalle case produttrici.

Quelli definiti “di marca”, invece, sono ricambi prodotti da aziende specializzate nel settore, e garantiscono una qualità ottimale anche se è possibile acquistarli a un prezzo inferiore rispetto a quelli di marca.

Infine, i ricambi di terze parti (oppure equivalenti), sono adattabili alle diverse vetture ed hanno una qualità leggermente inferiore, poiché non sono prodotti né dalle case produttrici né dalle aziende più famose. Il vantaggio, però, è il prezzo inferiore rispetto ad altri. Tutti questi ricambi possono essere nuovi oppure usati. Questi ultimi, provengono dallo smontaggio delle vetture da demolire, ed è fondamentale accertarsi della loro efficienza prima di montarli su una nuova vettura. Infatti, è la legge a imporre la revisione dei ricambi usati prima di immetterli sul mercato.