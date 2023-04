Lucas Santtana presenta il video di “The Fool on The Hill”

Lucas Santtana presenta “The Fool on The Hill” il video del nuovo singolo con il featuring di Flore Benguigui della band L’Impératrice

Dopo la pubblicazione dei primi due estratti “Vamos Ficar Na Terra” e “Muita Pose, Pouca Yoga”, l’artista brasiliano Lucas Santtana presenta il nuovo singolo “The Fool on The Hill”, cover di The Beatles, con il featuring di Flore Benguigui della band L’Impératrice, tratto dall’album “O Paraiso” in uscita per l’etichetta francese NØ FØRMAT!

“The Fool on The Hill” per Lucas Santtana

Sono un grande fan dei Beatles e questa è sempre stata una delle mie canzoni preferite del gruppo. E’ stata ispirata dal guru Maharishi Mahesh Yogi e credo che il testo parli di uno sciamano, di qualcuno che vede cose che gli altri non riescono ancora a vedere, venendo quindi deriso. E’ la stessa situazione oggi, con una catastrofe climatica sempre più vicina a noi. Dall’alto della montagna sentiamo arrivare una chitarra classica brasiliana, una valanga di ritmi (il funaná di Capo Verde, la samba di Rio de Janeiro e il samba-reggae di Bahia) e un arrangiamento jazzistico con una sessione di fiati, scritto a quattro mani da me e dal sassofonista Laurent Bardainne.

Molti conoscono Flore Benguigui come cantante del famoso gruppo L’Impératrice, ma io l’ho scoperta attraverso instagram, mentre canta canzoni jazz con un pocket piano come il mio.

La sua voce “surfa bene su qualsiasi spiaggia“, come diciamo in Brasile, su qualsiasi genere musicale. Quando l’ho ascoltata, ero sicuro che sarebbe stata perfetta per la cover dei Beatles.

“The Fool on The Hill” per Flore Benguigui

È una collaborazione che risale durante il primo periodo del Covid, perché anche se conoscevo e apprezzavo il lavoro di Lucas, non ci siamo mai incontrati di persona, registrando a distanza sentendoci per e-mail. Essendo anch’io una grande fan dei Beatles, tendo a non toccare quei brani e mi sento solitamente molto restia a cantare le cover, ma la versione di Lucas, che ho scoperto una sera del gennaio 2022 mentre ero in tournée in Messico con la mia band, L’Impératrice, mi ha colto di sorpresa e mi ha completamente travolto. Ha fatto una vera e propria rilettura del brano e ne ha dato un’interpretazione così personale e profonda che ho riscoperto questo testo che conoscevo a memoria fin dall’infanzia. Una sorta di disarmante fragilità, falsamente ingenua, che risuona particolarmente in me e che ho cercato di trasmettere con altrettanta precisione.

“The Fool on The Hill” per le registe del video Claire Valles e Lucile Paras

Il video di “The Fool On The Hill” è un racconto contemplativo, un invito a rallentare, a meravigliarsi della natura. Il gigante sulla collina non si muove allo stesso ritmo degli abitanti della città, trascorre le sue giornate da solo e immobile a guardare la natura che si trasforma. L’animazione ci ha permesso di giocare con i rapporti soprannaturali di scala, prospettiva e tempo, presentando particolare attenzione alla vegetazione e al paesaggio, utilizzando una miscela di tecniche tradizionali e digitali (animazione, animazione in after effect, texture a inchiostro su carta).