Da Johan Rundberg un thriller emozionante, che corre con ritmo mozzafiato tra le strade di Stoccolma, in un inverno scaldato dalla forza di bambini senza paura

Stoccolma, 1880. In una notte gelida e silenziosa, un ragazzino bussa al portone dell’orfanotrofio pubblico. Tra le braccia stringe un fagotto che dice di aver strappato all’Angelo Nero. Avvoltolata in quella stoffa riposa una neonata che il ragazzo affida a Mika, una bambina di undici anni che vive nella struttura prendendosi cura dei piccoli orfani. Per guadagnare qualche soldo in più, Mika lavora anche alla Cappella, un pub nelle vicinanze. Ed è proprio lì che una sera sente due poliziotti parlare del loro ultimo caso: un uomo rinvenuto in fin di vita che, prima di esalare l’ultimo respiro, ha confessato il nome del suo omicida, il Corvo della Notte, un assassino che in passato aveva terrorizzato Stoccolma, ma che poi era stato catturato e giustiziato. Come è possibile che ora il suo nome sia ricomparso? Ci sarà qualche legame tra lui e l’Angelo Nero? Mika viene coinvolta nell’indagine. E mentre tra lei e l’agente di polizia Valdemar Hoff nascerà un’amicizia speciale, una catena di eventi la metterà in un pericolo più grande di quanto abbia mai potuto immaginare.

JOHAN RUNDBERG vive a Stoccolma ed è autore di oltre venti libri, di generi diversi. In Svezia, Il Corvo della Notte ha già vinto numerosi premi, tra cui il premio August 2021 e il Crimetime Award 2021 nella categoria Letteratura per bambini e ragazzi.

Dai 13 anni

pp. 208

€ 16,00