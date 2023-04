Su Rai Storia nuova puntata di “5000 anni e più”: le anticipazioni

La “multinazionale” di Francesco Datini da Prato al centro della nuova puntata di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” in prima serata su Rai Storia

Se oggi si pensa al linguaggio dell’economia molte delle parole che vengono in mente sono in inglese. Ma nel Medioevo, e in particolare nel `300, la lingua degli affari era l’italiano, o per meglio dire il toscano, e la moneta corrente in Europa era il fiorino di Firenze. La storia raccontata da “5000 anni e più” – in onda martedì 4 aprile alle 21.10 su Rai Storia – torna proprio in quel tempo per far conoscere un uomo il cui nome non è molto conosciuto, ma la cui importanza è fondamentale: Francesco Datini, da Prato, fondatore di una delle prime multinazionali. Per conoscere questo protagonista dietro le quinte, Giorgio Zanchini ospita Amedeo Feniello, professore di Storia medievale all’università dell’Aquila.