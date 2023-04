Sara Loffredi pubblica “Sete. La ricerca della sorgente”

Sara Loffredi in libreria con “Sete”: in un clima pre-apocalittico, con l’acqua che sta per finire, il destino dell’umanità è nelle mani di tre ragazzini speciali

2055. La mancanza di acqua assilla la Terra e per gli uomini la prosperità è solo un ricordo. Le poche fonti sotterranee rimaste sono sotto controllo militare, mentre la piovana viene venduta al mercato nero. Questo almeno succede a Byzan, la megalopoli in rovina nella quale vivono Edward e Alma. Si sono incontrati per caso, quando lei tirava a campare per strada e lui stava ancora con il nonno venuto dall’Africa, e presto si sono persi. Quando si ritrovano, tempo dopo, lei ha ventun anni e lui diciassette: niente li accomuna, tranne una voce che parla loro in sogno. È quella di Rubedo, incarnazione di Oltre, un misterioso altrove che li invita a partire insieme. Devono cercare la piccola Luna, che abita nella comunità isolata dello Sram, per poi andare tutti insieme alla scoperta della sorgente che ridarà vita alla Terra. Il viaggio degli Arcadiani si rivela essere tante cose insieme: l’avventura di tre ragazzi che imparano a conoscersi, lo sguardo lucido su un mondo in cui la ricchezza tecnologica non può compensare la bellezza di tutto quello che è andato perduto, e al tempo stesso un’esplorazione interiore nel più profondo di se stessi. Con una domanda sottesa: in cosa consiste la salvezza, personale e collettiva?

SARA LOFFREDI nata a Milano nel 1978 e laureata in Giurisprudenza, ha esordito nel 2014 con La felicità sta in un altro posto (Rizzoli). Scrive libri per bambini e ragazzi in cui racconta il diritto e la legalità: La Costituzione degli animali e Le elezioni degli animali (Il Battello a Vapore), La Casa di Paolo (Rizzoli). Per Einaudi ha pubblicato il romanzo Fronte di scavo.

Dai 13 anni

pp. 252

€ 16,50