Seventy Venezia svela la nuova collezione Autunno/Inverno

Seventy Venezia propone un’esclusiva Luxury Winter Capsule composta da capi classici che vengono reinterpretati e impreziositi con dettagli come piume, paillette e strass

Per la FW23/24 Seventy Venezia propone un’esclusiva Luxury Winter Capsule dedicata a soirèe e party serali, composta da capi classici che vengono reinterpretati e impreziositi con dettagli come piume, paillette e strass, cui si aggiungono pizzi, ricami e trasparenze per un dress code glamour e un mood d’atmosfera.

I colori vanno dal beige al nero passando per il grigio, fino ad arrivare al bianco. Le linee sono sartoriali ed essenziali. Il mix di lavorazioni, texture e contrasti si traduce in una collezione romantica, iperfemminile ed elegante che riesce a essere allo stesso tempo seducente e divertente.

Tra i capi proposti spiccano i blazer monopetto, doppiopetto e tuxedo da abbinare a top o camicia e pantaloni. Oppure da indossare con la gonna, proposta nella versione midi e mini, o da mettere sopra il tubino o l’abito lungo. Non mancano cardigan e jeans per creare outfit versatili.

Un guardaroba di pezzi must have per le occasioni speciali, per mettere in scena un look d’effetto dedicato alla donna Seventy Venezia, sempre protagonista a partire dalla scelta dei capi.