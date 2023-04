Previsioni meteo 3 aprile 2023: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 aprile 2023: clima asciutto ma freddo al Nord e al Centro, piogge e temporali sulle regioni meridionali

Condizioni meteo instabili sull’Italia in questi primi giorni del mese di Aprile. Tutta colpa di una ciclogenesi che nella giornata di oggi si approfondirà ulteriormente sul Mar Ionio, dove è atteso un valore minimo di pressione di 990-991 hPa, con maltempo al sud e Sicilia. In particolare fenomeni estesi sono attesi su Calabria, nord della Sicilia, Basilicata e Salento dove potranno risultare di forte intensità. Acquazzoni in transito anche su Molise e nord della Puglia, tempo asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. Peggiora dalla sera tra Piemonte e Liguria di ponente con fenomeni sparsi, nevosi al di sopra degli 800-1100 metri. Generale calo delle temperature, su valori anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo, per un vero e proprio colpo di coda dell’inverno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 Aprile 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte ed Emilia Romagna, con isolate precipitazioni, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, con neve sulle Alpi occidentali dai 1600 metri. In serata insistono le precipitazioni sul Piemonte, con neve in calo fin verso i 1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio isolati fenomeni tra Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole, pioviggini su Toscana e Umbria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .