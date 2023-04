Gli Squadroni eliportati Cacciatori su Rai 1 con la docu-serie “Basco rosso”

Uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni eliportati Cacciatori, raccontati dalla docu-serie “Basco rosso” in seconda serata su Rai 1

Il racconto dell’addestramento di uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni eliportati Cacciatori, andrà in onda da lunedì 3 aprile alle 23.30 sarà su Rai 1 per quattro appuntamenti.

S’intitola “Basco Rosso”, ed è una docu-serie prodotta da Rai Approfondfimento e Groenlandia, diretta da Claudio Camarca, che racconta il reparto impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta in assoluto, e in esclusiva, le telecamere entrano nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono il duro percorso per il conseguimento della specializzazione.

Quattro settimane nella caserma del Tuscania a Livorno, sotto la guida di istruttori esperti, per acquisire la padronanza di specifiche materie e di particolari e imprescindibili tecniche militari. Terminato il primo ciclo addestrativo, solo i partecipanti selezionati raggiungono a Vibo Valentia la base operativa situata all’interno dell’eliporto “Luigi Razza”. Qui, agli istruttori del Tuscania, si aggiungono alcuni capisquadra Cacciatori di Calabria e prende il via la seconda fase dell’addestramento: altre tre settimane, dopo le quali è previsto il test finale, l’esame per selezionare coloro che hanno superato il corso e possono fregiarsi della qualifica di Basco Rosso. Autore della docu-serie, insieme allo stesso Claudio Camarca, è Nicola Vicinanza.