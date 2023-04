Su Rai 4 il film “The Cave – Acqua alla gola”: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 “The Cave- Acqua alla gola” di Tom Waller, un thriller tratto da una storia vera: ecco la trama del film

Nuovo appuntamento su Rai 4 con il ciclo “Survival Thriller” che questa settimana, domenica 2 aprile alle 21.20, presenta il film “The Cave – Acqua alla gola” del regista Tom Waller. Il 23 giugno 2018, una squadra di giovani calciatori, guidati dal loro allenatore, si addentra nella grotta di Tham Luang Nang Non, nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia. Gli incauti esploratori non sanno che quel giorno è prevista molta pioggia e in poco tempo la cavità si allaga, bloccandoli al suo interno.

Dopo la denuncia della loro scomparsa, iniziano le operazioni di ricerca ma, prima di essere soccorsi, i ragazzi dovranno aspettare più di una settimana, con l’aggravante che il livello dell’acqua continua ad alzarsi sempre più. Da questa incredibile storia vera, che tenne con il fiato sospeso l’opinione pubblica thailandese nell’estate del 2018, il regista inglese Tom Waller ha preso ispirazione per un avvincente survival-thriller che fa entrare lo spettatore nella situazione claustrofobica in cui sono bloccati i ragazzi e anche nella volontà disperata di salvezza dei soccorritori.

Per essere ancora più vicino ai fatti reali – nel film sono state anche coinvolte diverse persone che hanno preso parte al salvataggio – The Cave – Acqua alla gola punta molto non solo sul senso del pericolo, ma anche soprattutto sull’impresa contro il tempo di eroici professionisti e persone comuni per salvare le giovani vittime. Un’operazione di salvataggio colossale che ha coinvolto 10.000 persone e più di 100 sommozzatori, 100 agenzie governative e centinaia di volontari e agenti di polizia, senza contare i circa 2000 militari. Un esempio di umanità e collaborazione che ha fatto in breve tempo il giro del mondo.