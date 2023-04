Previsioni meteo 2 aprile 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 aprile 2023: ondata di maltempo sulle regioni centro-meridionali e temperature in picchiata

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica, la quale affonderà sul Mediterraneo centrale nella giornata di oggi portando un peggioramento del tempo. I primi giorni della prossima settimana vedranno i massimi di pressione sbilanciati alle alte latitudini, tra Mare del Nord e Scandinavia, mentre aria fredda di estrazione artica scenderà da nord-est verso il Mediterraneo centrale, dove troviamo ancora un minimo di pressione tra lo Ionio e la Grecia. Questo porterà un generale calo delle temperature, su valori anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo e il minimo sullo Ionio porterà ancora dei fenomeni al Sud con neve a quote relativamente basse. Si tratta quindi di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 2 Aprile 2023.

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse in Emilia Romagna con neve in Appennino fino a 1500 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con locali fenomeni anche sulle pianure venete. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie in Appennino. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento accompagnata da piogge sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino fin verso i 1400-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .