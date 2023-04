“NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods” stasera su Rai 2: le anticipazioni

Su Rai 2 ancora una prima serata a stelle e strisce con “NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods”: ecco la trama degli episodi in onda

Si parte dalla costa del Pacifico per la prima serata di Rai 2, domenica 2 aprile 2023. Alle 21, in prima visione assoluta, nuove avventure per gli agenti di “NCIS Los Angeles”, giunta alla quattordicesima stagione. Nell’episodio “Una questione d’onore” il tenente della Marina Zahra Mahmad, di origine afghana, sparisce misteriosamente. La squadra scopre che Zahra è stata rapita e teme che possano esserle estorte informazioni segrete in suo possesso.

A seguire, alle 21.50 sempre in prima visione assoluta, nuove indagini per la tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Nell’episodio “Buone azioni” Jamie indaga su un furto in un cantiere. Una donna confessa a Frank di aver ucciso il marito violento. Frank scopre che le precedenti richieste di aiuto della donna erano state ripetutamente ignorate dalla Polizia.