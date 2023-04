L’agenzia creativa Youthquake ha lanciato una call per selezionare potenziali e promettenti content creator per inserirli in un percorso di formazione retribuito

L’agenzia creativa Youthquake ( https://www.youthquake.it/it ) ha lanciato una call per selezionare potenziali e promettenti content creator con l’obiettivo di inserirli in un percorso di formazione totalmente retribuito, in cui avranno la possibilità di crescere, sperimentare e acquisire nuove competenze. In questo innovativo programma nominato “Youthquake HUB” i talenti selezionati avranno l’opportunità di confrontarsi con un team multidisciplinare di Designer, Marketer e Growth Strategist, di imparare dai loro suggerimenti e di sviluppare un loro nuovo personale stile comunicativo.

Durante questo percorso, della durata di almeno sei mesi, si alterneranno momenti di formazione con professionisti del settore, allo scopo di trasmettere ai giovani selezionati i trucchi delle piattaforme social (in particolare TikTok), a momenti “sul campo” in cui i novelli creators saranno chiamati a mettere in pratica quanto appreso attraverso la creazione di contenuti per diversi brand clienti e per il profilo ufficiale dell’agenzia.

“Coltiviamo talenti e li aiutiamo a crescere fino a diventare potenziali influencer: la Youthquake HUB li aiuterà a sviluppare le loro capacità nel mondo dei social media. Vogliamo che siano ispirati dalle nostre attività, che si uniscano a noi nel processo di creazione, che creino cose insieme e che imparino gli uni dagli altri.” – commenta Matteo Milione, Managing Partner di Youthquake

Ad oggi la creators economy ha un giro d’affari globale di 100 miliardi di dollari , attira il continuo interesse degli investitori e rappresenta, con il suo costante evolvere, ogni giorno più un terreno per nuove emergenti professioni che sempre più abitano il mercato del lavoro contemporaneo e che vedranno un ulteriore sviluppo nel panorama del domani.

Come candidarsi? Una selezione non convenzionale

La prima fase del processo di selezione consisterà nell’inviare, attraverso la sezione messaggi, direttamente al profilo TikTok dell’agenzia (@Youthquake_agency) un breve video di presentazione di se stessi con un mood originale che lasci trasparire la creatività e la personalità del candidato. Youthquake risponderà a ognuno dei candidati dando loro un feedback sull’avanzamento del percorso di selezione.