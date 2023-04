Epatite C: ecco quali sono gli effetti degli antivirali ad azione diretta

Studio indaga il rischio di mortalità e complicanze epatiche e non epatiche per i pazienti con epatite cronica C trattati con antivirali ad azione diretta

Qual è il rischio di mortalità e complicanze epatiche e non epatiche per i pazienti con epatite cronica C (CHC) trattati con antivirali ad azione diretta (DAA)? È la domanda che si è posto un team internazionale di ricercatori evidenziando che il trattamento antivirale ad azione diretta ha ridotto significativamente il rischio di mortalità e di esiti epatici e non epatici nei pazienti con infezione da virus dell’epatite C cronica, indipendentemente dallo stadio della malattia. I risultati dello studio sono stati pubblicati su JAMA Intern Med.

“Dal 2014, sono stati apportati importanti miglioramenti nelle terapie per l’HCV, in particolare grazie all’arrivo dei farmaci antivirali ad azione diretta (DAA)”, hanno scritto Eiichi Ogawa, del dipartimento di medicina interna generale presso l’ospedale universitario di Kyushu in Giappone e colleghi. “L’eliminazione dell’HCV da parte dei DAA è stata associata a significative riduzioni del rischio di alcune malattie non epatiche come il diabete.

Tuttavia, gli effetti dei DAA sulla maggior parte delle comorbilità non epatiche non sono stati ben documentati. Inoltre, i dati per i risultati a lungo termine dopo il trattamento con DAA sono limitati”.

In uno studio di coorte retrospettivo su larga scala, Ogawa e colleghi hanno analizzato 245.596 pazienti statunitensi (età media, 58,7 anni; 41% donne) con HCV cronico utilizzando il database Optum Clinformatics Data Mart per valutare l’associazione tra il trattamento con DAA e il rischio di morbilità e mortalità epatica e non epatica a lungo termine.

Della coorte totale, 40.654 pazienti (età media 59,9 anni; 61,6% uomini) avevano ricevuto almeno una prescrizione di DAA e 204.942 pazienti (età media 58,5 anni; 58,4% uomini) non erano stati trattati.

Al basale, i pazienti trattati con DAA avevano maggiori probabilità di avere cirrosi compensata (44,2% vs. 29,3%), carcinoma epatocellulare (HCC, 3,1% vs. 2,4%) e/o diabete (26,3% vs. 25,4%). Avevano anche un indice di comorbilità di Charlson “significativamente più alto” (4 vs. 3,3).

In base ai risultati dello studio, i pazienti nel gruppo di trattamento presentavano una minore incidenza di esiti correlati al fegato come lo scompenso (28,2/1.000 persone-anno; 95% CI, 27-29,4 vs. 40,8/1.000 persone-anno; 95% CI, 40,1 -41,5) e HCC nella cirrosi compensata (20,1; 95% CI, 18,4-21,9 vs. 41,8; 95% CI, 40,3-43,3), nonché esiti non epatici come il diabete (30,2; 95% CI, 35,4- 37,7 vs 37,2; 95% CI, 36,6-37,9) e malattia renale cronica (31,1; 95% CI, 29,9-32,2 vs 34,1; 95% CI, 33,5-34,7).

In particolare, i ricercatori hanno riferito che il tasso di mortalità per tutte le cause è quasi raddoppiato nei pazienti non trattati rispetto ai pazienti trattati con DAA (64,7 decessi/1.000 anni-persona; 95% CI, 63,9-65,4 vs. 36,5; 95% CI, 35,4-37,7).

L’analisi di regressione multivariata ha anche mostrato che il trattamento con DAA era indipendentemente associato a un ridotto rischio di malattie epatiche (HCC aggiustato HR=0,73 e scompenso aHR=0,36), non epatiche (diabete aHR=0,74, CKD aHR=0,81, malattie cardiovascolari aHR=0,9 e cancro non del fegato aHR=0,89) e agli esiti di mortalità (aHR=0,43).

“I risultati dello studio evidenziano anche una necessità sostanziale di fornire la terapia DAA a tutti i pazienti con HCV, indipendentemente dallo stadio della malattia o dalla situazione finanziaria”, hanno concluso Ogawa e colleghi. “Sono necessari ulteriori sforzi nazionali per raggiungere e curare i gruppi di popolazione statunitensi che sono sottoassicurati o non assicurati, che si trovano nelle carceri e altrimenti emarginati, come i consumatori di sostanze stupefacenti, che sono anche a maggior rischio di complicanze della malattia e reinfezione”.

Hanno aggiunto: “I nostri risultati sostengono gli sforzi continui per promuovere lo screening dell’epatite C, la diagnosi precoce e il trattamento prima dell’inizio delle complicanze croniche dell’HCV, per prevenire la morbilità e la mortalità epatica e non epatica”.

Eiichi Ogawa et al., Association of Direct-Acting Antiviral Therapy With Liver and Nonliver Complications and Long-term Mortality in Patients With Chronic Hepatitis C

JAMA Intern Med. Published online December 12, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.5699

