Da Celle a Sapri: Linea Verde in viaggio nel Cilento

Nella mattinata di Rai 1 nuova puntata di Linea Verde, in viaggio nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Continua a esplorare l’Italia, soffermandosi sulla provincia di Salerno, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con particolare attenzione alla zona tra il Monte Bulgheria e Sapri, la puntata di “Linea Verde” in onda domenica 2 aprile alle 12.20 su Rai 1. Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno le storie di allevatori, agricoltori, cuochi, artigiani che hanno scelto di vivere nel Cilento.

Con le sue meraviglie naturalistiche e le sue tradizioni, il Cilento è un territorio splendido non solo in estate, ma in tutte le stagioni. Nell’Oasi di Morigerati si scopriranno gli incredibili scenari delle Grotte del Bussento e un antico mulino rimesso in funzione per scopi didattici. Nel borgo di Celle si visiteranno un forno di comunità e un lavatoio che hanno riportato in paese antiche abitudini di condivisioni. Nella giornata della Domenica delle Palme, spazio alle tradizioni agroalimentari con la produzione di verdure dell’orto, squisiti formaggi e la produzione dell’olio extravergine Cilento Dop. A Sapri, infine, grande festa tra sentieri storici e naturalistici, arte e artigianato, in un contesto di indimenticabile bellezza paesaggistica.