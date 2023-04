Con “Space Dream” la cultura aerospaziale entra in classe

Aperte le iscrizioni per partecipare a “Space Dream”, l’iniziativa culturale organizzata e promossa dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Ctna)

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “Space Dream”, l’iniziativa culturale organizzata e promossa dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Ctna) con il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space Italia, per portare “nello spazio” studenti e studentesse delle scuole del territorio nazionale.

L’iniziativa, dedicata alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado, quest’anno su grande richiesta è stata estesa anche alle Associazioni riconosciute e che, da Statuto, sono impegnate nel sostegno dei ragazzi nello studio.

L’edizione 2023 si avvale, inoltre, del contributo di Sapienza Università di Roma, partner scientifico del Ctna nel progetto “Space Dream” e del contributo scientifico di Asi (Agenzia Spaziale Italiana), AstroEdu, Cnr,Inaf e Ingv, si svolge con la cooperazione di EduliaTreccani Scuola che ha realizzato e gestisce il sito dedicato.

Per partecipare alla manifestazione ciascun docente dovrà iscrivere gratuitamente la propria classesulla piattaforma www.ctna-spacedream.it e creare delle squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 studenti coordinate da una ragazza per dare un contributo significativo alla parità di genere e incentivare una sempre maggiore inclusività del mondo femminile in ambito scientifico.

Una volta terminata l’attività assegnata sarà necessario inviare il proprio progetto legatoalla cultura aerospaziale entro il 30/04/2023.

Si tratta di “missioni” su temi differenti, suddivise in 4 categorie in base all’anno scolastico: disegnare una mappa – atlante dei pianeti, inventare un racconto per descrivere lo sbarco sulla Luna, le emozioni e le scoperte legate a quest’avventura; costruire e progettare un modulo abitativo o un rover per organizzare la vita suolo lunare.

A disposizione di ogni classe iscritta tantissimi materiali didattici, testimonianze e approfondimenti per affrontare le missioni con un’ottima preparazione.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura aerospaziale e alle nuove tecnologie facendogli conoscere tutte le prospettive e le opportunità connesse.

Una commissione qualificata sceglierà i migliori due progettiper ciascuna fascia d’età e i vincitori per ciascuna categoria verranno premiati a giugno nel corso di un evento in presenza e live streaming.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Informazioni e iscrizioni www.ctna-spacedream.it