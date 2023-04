A “Citofonare Rai 2” Francesco Paolantoni e Gilles Rocca

Nella mattinata di Rai 2 torna l’appuntamento con il programma “Citofonare Rai 2”. Ospiti Francesco Paolantoni e Gilles Rocca

Sono Francesco Paolantoni e Gilles Rocca, tra momenti “Amarcord” e spezzoni delle Teche Rai, gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 2 aprile alle 11.15 su Rai 2. L’inviata dell’amore Antonella Elia sarà in missione segreta per festeggiare il compleanno di Super Simo, nata il 1° aprile. Le conduttrici si esibiranno come sempre in un simpatico siparietto canoro al quale prenderanno parte anche gli ospiti accompagnati dai ragazzi della band L’Isola delle Rose.

Con l’arrivo della primavera non potevano mancare gli utili consigli di nonna Maria per riordinare gli armadi e fare il cambio di stagione in poche semplici mosse.

Infine, in studio, la simpaticissima Valeria Graci con la sua rubrica “Vale Tutto” e ovviamente l’oroscopo di Simon and The Stars.