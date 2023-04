“Vorrei dirti che” su Rai 2 a Viterbo per la storia di Giulia

Nel primo pomeriggio su Rai 2 torna “Vorrei dirti che”: Elisa Isoardi andrà a Viterbo per incontrare Giulia e raccontare la sua storia

Elisa Isoardi, a “Vorrei dirti che”, in onda sabato 1° aprile alle 14.00, su Rai 2, farà tappa a Viterbo per incontrare Giulia, un Ufficiale dell’Esercito di 42 anni, sposata e madre di un bimbo di 8 anni, che vuole dire grazie alla sua amica Elena per l’amicizia che le lega da ben 23 anni. Fin da bambina, Giulia cresce col sogno di diventare Ufficiale dell’Esercito come il padre, ma all’epoca alle donne è ancora precluso l’ingresso in Accademia.

Quando nel 2000 si apre questa opportunità, Giulia la coglie al volo e realizza il suo sogno. L’Accademia è il luogo in cui conosce il suo futuro marito ma anche Elena, la collega che diventerà una sorta di sorella acquisita. Un legame importantissimo il loro, che si rivela fondamentale quando, nel 2015, Giulia scopre di avere un tumore al seno in stadio avanzato che la costringe a interventi invasivi e a sottoporsi a cure molto difficili. È un momento complesso, durante il quale Giulia lotta con tutte le sue forze per non arrendersi alla malattia. E, in questo, il supporto di Elena le è di grande aiuto e conforto, anche per la capacità di entrambe di fare squadra e affrontare ogni difficoltà con un sorriso.

Giulia vuole quindi dire grazie a Elena per esserci sempre stata per lei e per il dono prezioso di questa amicizia. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.