Su Rai 2 tornano gli episodi di “FBI” e “FBI International”: la trama

Su Rai 2 in prima serata la quinta stagione di FBI, la serie sulle vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, e a seguire FBI International

Su Rai2, sabato 1° aprile alle 21.20, prosegue la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti per mantenere New York e gli Stati uniti al sicuro. Nell’episodio “Pronta o meno” Maggie torna al lavoro dopo essere stata in ospedale per l’incidente con il gas nervino avvenuto nella scorsa stagione. Aiuta la squadra ad indagare su un duplice omicidio: una studentessa di legge che stava per entrare a Quantico e un giovane ragazzo con dei legami sospetti con una gang. Omar ha paura che Maggie sia tornata al lavoro troppo in fretta e si preoccupa quando scopre che uno psichiatra le ha prescritto delle medicine per l’ansia.

A seguire, sempre su Rai2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. In questo episodio, dal titolo “Chiamala anarchia”, Vo riceve una richiesta di aiuto da Taylor Paige, un’amica del periodo in cui lavorava al Pentagono. Kody, il nipote adolescente di Paige, è scomparso mentre frequentava un programma di studi archeologici in Grecia. Vo e Kellet iniziano le ricerche insieme, ma quando ritrovano il ragazzo ferito e torturato, qualcosa nel suo racconto non convince le due agenti. Nel frattempo Forrest continua a indagare sulla Kompania Bello.