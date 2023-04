Concerti: da Time Warp a Exit, la guida ai Festival di Primavera

Musica elettronica: da Time Warp al via a Mannheim, in Germania, a Exit ecco una carrellata dei festival di Primavera/Estate in Europa

La Primavera è arrivata ed è tempo di pensare a come raccontare, seguire e vivere i festival con protagonista la musica elettronica. Niente di meglio pertanto che una ricca carrellata: di seguito il calendario, in allegato le rispettive schede con descrizione e line up.

TIME WARP

quando: 1° aprile 2023

dove: Mannheim, Germania

sito: https://www.time-warp.de

Time Warp torna finalmente a casa sua alla Maimarkhalle di Mannheim, dopo quattro anni di assenza, con una line up che come sempre assemblea il meglio della musica elettronica mondiale, unendo come da sua migliore tradizione i pesi massimi della consolle a talenti emergenti. Oltre 40 gli artisti annunciati, sei i dancefloor previsti per ben 19 ore consecutive di musica. Time Warp è nato nel 1994: oltre all’edizione principale in Germania, è andato in scena a New York, Amsterdam, San Paulo e Milano.

line up: Sven Väth, The Blessed Madonna, Adam Beyer, Amelie Lens, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Paula Temple, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Seth Troxler, Dixon, DJ Koze ed altri ancora

CAPRICES

quando: 7-9 aprile – 14-16 aprile 2023

dove: Crans Montana, Svizzera

sito: https://capricesfestival.com

Caprices Festival è il festival alpino più iconico che esista in Europa, pronto a celebrare la sua 20esima edizione con due imperdibili week-end consecutivi nella sbalorditiva cornice svizzera di Crans Montana. Quest’anno Caprices Festival proporrà stage nuovi di zecca, una produzione ai massimi livelli, ospiti a sorpresa, dj ed artisti in grado di proporre musica elettronica nelle più svariate declinazioni e tanti sport invernali, per un divertimento senza fine. Tutto questo per due week-end consecutivi, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile 2023.

line up: Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, DJ Tennis, Blond:ish, Who Made Who (live), Adriatique, Monolink (live), Magda, Modal Tune (Guti b2b Sarkis live), Themba, Jeff Mills, Zip, Loco Dice b2b Seth Troxler, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Arapu b2b Gescu, Archie Hamilton, Cobblestone Jazz (live), East End Dubs, Janeret, Manda Moor, Raresh, Sonja Moonear più altri da annunciarsi

TERMINAL V

quando: 8-9 aprile 2023

dove: Edimburgo, Scozia

sito: https://terminalv.co.uk/

L’incredibile festival scozzese Terminal V torna in versione indoor e outdoor sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 al Royal Highland Center di Edimburgo, la capitale della Scozia, con sei stage, una produzione audio e video di altissimo livello e il meglio della musica elettronica mondiale: Charlotte de Witte, Amelie Lens, I Hate Models, Folamour, Alan Fitzpatrick, Ewan McVicar, Jayda G, Trym, Slam, Kettama, 999999999, Taahliah, Frazi.er, Boys Noize e Hector Oaks tra i principali nomi in cartellone, con ulteriori sorprese che saranno annunciate a breve.

line up: Charlotte De Witte, 999999999, Alan Fitzpatrick, Boys Noize, Enrico Sangiuliano, Folamour, Francois X, Eclair Fifi, Frazier, Marco Farone, Jayda G, Shlomo, VTSS, Stella Bossi, Stephen Brown, Nancy (live), Rebuke, Jennifer Loveless e tanti altri

DECIBEL PRESENTS EASTER EDITION

quando: 9-10 aprile 2023

dove: Firenze, Italia

sito: https://www.decibel.world/easter-edition/

Il lungo week-end di Pasqua è all’insegna della miglior musica elettronica grazie a Decibel Presents Easter Edition, in calendario domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile 2023 (da mezzogiorno a mezzanotte) al Mandela Forum in Piazza Enrico Berlinguer a Firenze. Un appuntamento che pone di nuovo Firenze al centro della scena musicale internazionale, in attesa dell’edizione 2023 di Decibel Open Air, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco delle Cascine e che l’anno scorso ha saputo portare nella capitale toscana oltre 50mila persone. il 30% delle quali provenienti dall’estero.

line up: Marco Carola, Nina Kraviz, Loco Dice, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Chris Liebing, Cloone, Patrick Mason, Chelina Manuhutu, Mattia Trani (live), U.R. Trax, Sara Mozzillo, The Florentian Cabaret.

SEA STAR

quando: 19-20 maggio 2023

dove: Umago, Croazia

sito: https://www.seastarfestival.com/it

Sea Star è un festival musicale internazionale che ha luogo nel favoloso resort marittimo Stella Maris ad Umago, in Croazia: Tesla Main Stage, Nautilus Arena, Beach Groove Stage, Exotic Laguna, Silent Octopus e Electric Waves i suoi palchi, che ospitano una varietà di generi quali hip-hop, trap, techno, house, reggae, rock e drum n’ bass. Sea Star è parte della EXIT family, di cui fanno parte anche il pluri-premiato EXIT festival di Novi Sad (Serbia) e altri cinque festival

line up: The Prodigy, Indira Paganotto, Robin Schultz, Daria Kolosova, Etapp Kype

UNUM

quando: 1-6 giugno 2023

dove: Shengjin, Albania

sito: http://www.unumfestival.com/

Nessun festival europeo underground è così alternativo come UNUM, che torna con l’edizione 2023 da giovedì 1° a martedì 6 giugno a Shengjin, in Albania. Tanti gli elementi che lo rendono così speciale: i suoi stage disseminati in pineta, musica non-stop per 24 ore su 24, tre palchi in spiaggia con le montagne a fare da sfondo e tanto altro ancora. UNUM è un festival con un pubblico consapevole e responsabile, prezzi abbordabili ed un contesto più che amichevole.

line up: Marco Carola, Jamie Jones, Dyed Soundorom, Samuel Deep, Reiss, John Dimas, Ricardo Villalobos, Magda, Barem, Rhadoo, Raresh, Praslea, Cezar, Priku, John Dimas, Sonja Moonear, Margaret Dygas, tINI, Anthea, Shimza, Laolu, Boris Werner, Doudou MD

EXIT

quando: 6-9 luglio 2023

dove: Novi Sad, Serbia

sito: https://www.exitfest.org/

Prodigy, Skrillex, CamelPhat e Viagra Boys: ecco alcuni dei primi 23 nomi appena annunciati per l’edizione 2023 di EXIT Festival, in programma presso la fortezza di Petrovaradin di Novi Sad, in Serbia, da mercoledì 6 a sabato 9 luglio 2023. Un’edizione che porta con sé il ritorno di una band di riferimento assoluto come i Prodigy, che con Exit e con il suo pubblico ha sempre avuto un legame molto speciale.

line up: The Prodigy, Skrillex, Viagra Boys, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Vintage Culture, Indira Paganotto, The Toasters, Amelie Lens, Michael Bibi

LES PLAGES ÉLECTRONIQUES

quando: 4-6 agosto 2023

dove: Cannes, Francia

sito: https://www.plages-electroniques.com/

Di questi tempi le temperature invernali sono molto fredde e il grigio nei cieli la fa da padrone; niente di meglio quindi che riscaldarsi con il festival Les Plages Électroniques e l’annuncio dei suoi primi nomi in cartellone per la prossima edizione, in programma a Cannes, in Costa Azzurra, da venerdì 4 a domenica 6 agosto 2023, presso la spiaggia del Palais des Festival. DJ Snake, Armin van Buuren, Lomepal, Pedro Winter pres. Ed Banger XX, Mind Against, Sam Paganini, Ofenbach, The Blessed Madonna, Oden & Fatzo (live) e Marina Trench sono i primi nomi in line up annunciati da Les Plages Électronique, per un’edizione che si annuncia davvero colossale.

line up: Dj Snake, Armin van Buuren, Lomepal, Hamza, The Blessed Madonna, Lujipeka, Mezerg, Mind Against, Ofenbach, Pedro Winter presents Ed Banger Xx, Sam Paganini, Asdek, Bellaire, Eloi, Julien Granel, Marina Trench, Oden & Fatzo (live), Romane Santarelli.