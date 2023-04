A Milano inaugura la mostra The Whisper of Soul

The Whisper of Soul: un viaggio artistico nelle profondità dell’animo umano. Inaugura a Milano la bipersonale di Paola Carosiello e Laura Lepore

Sarà inaugurata sabato 1 aprile dalle ore 18.00 presso Ikonica Art Gallery a Milano la mostra bipersonale delle pittrici Paola Carosiello e Laura Lepore.

Curata dallo storico e critico d’arte Francesca Callipari, l’esposizione dal titolo “The Whisper of Soul” intende tracciare un percorso tra le opere di due artiste che pur con stili diversi presentano affinità, soprattutto in alcune tematiche e in quello stesso approccio “intimistico” nei confronti dell’arte. Un’esposizione che, come preannuncia il titolo, pone l’accento su quella spiccata capacità d’introspezione psicologica che entrambe le pittrici dimostrano, indagando profondamente l’essere umano. Ne derivano opere fortemente espressive e cariche di significati allegorici, capaci di dar vita a quel meraviglioso dialogo emotivo che s’instaura con l’osservatore.

Una narrazione spirituale dell’umanità che si mostra nella sua profonda natura, contraddistinta da molteplici emozioni espresse attraverso un linguaggio non verbale fatto di sguardi, gesti e pose. Un posto speciale è riservato alla figura femminile, in particolar modo nelle opere di Laura Lepore, raffigurata facendo risaltare la sua innata sensualità o determinati aspetti del suo animo. Un’analisi interiore accurata che racconta la donna nelle sue plurime sfumature, dalle sue fragilità e paure alla sua forza e alla sua resilienza. Se nelle opere di Laura Lepore le donne appaiono talvolta imponenti e avvolte in un’atmosfera quasi fiabesca con scenari che rievocano la cultura orientale o personaggi mitologici, Paola Carosiello mostra una radicata adesione alla realtà, scegliendo i suoi soggetti tra la gente comune ed imprimendo in maniera incisiva sulle sue tele gli stati d’animo dei personaggi ritratti, trattando molto spesso anche tematiche sociali.

Un percorso di circa 30 opere che in qualche modo ci spinge ad osservare più in profondità l’arte, perché come già sosteneva Platone la bellezza non si percepisce con gli occhi ma con quel “terzo occhio” che chiamiamo anima.

Titolo:The Whisper of soul

Apertura: 01/04/2023

Conclusione: 10/04/2023

Organizzazione: iKonica Art Gallery

Curatore: Francesca Callipari

Luogo: Milano, iKonica Art Gallery

Indirizzo: Via N. Porpora, 16 – 20131 Milano

Inaugurazione: 1 Aprile dalle ore 18 fino alle 21

Ingresso gratuito

Orari: da lun a sab : 16,30 – 19.30

Per info: info@ikonica.eu

Sito web per approfondire: https://www.ikonica.eu/