Su Rai Movie stasera il film “Ben is Back”: ecco la trama

Il film “Ben is Back” in prima serata su Rai Movie (canale 24): ecco la trama del dramma familiare con protagonisti Julia Roberts e Lucas Hedges

Julia Roberts e Lucas Hedges sono gli interpreti del dramma familiare diretto da Peter Hedges “Ben is Back”, in onda venerdì 31 marzo 2023 alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso alla Vigilia di Natale.

Nonostante il periodo di riabilitazione non sia ancora terminato, al ragazzo è stato concesso di passare le festività natalizie in famiglia. Ben dice di essere pulito e che è stato proprio il suo sponsor a consigliargli di tornare a casa per un giorno.

Nel giro di poche ore la madre Holly capisce che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e, una serie di eventi, costringeranno la donna a lottare drammaticamente per salvare il figlio e tutta la sua famiglia.