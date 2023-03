Previsioni meteo 31 marzo 2023: tempo stabile su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 marzo 2023: il fine settimana inizia con clima primaverile sull’Italia ma il maltempo è in agguato

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questo ultimo weekend di Marzo. L’attuale situazione sinottica vede un vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende su tutto il Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porta tempo stabile su gran parte della nostra Penisola con cieli per lo più soleggiati, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo sulla Pianura Padana.

Una perturbazione atlantica dovrebbe però affondare sul Mediterraneo centrale nel corso del fine settimana, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge e temporali che dovrebbero arrivare soprattutto nella giornata di domenica, accompagnate anche da una diminuzione delle temperature per l’arrivo di aria fredda di estrazione artica dai quadranti settentrionali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con fenomeni soprattutto lungo l’arco alpini con neve a quote medio-alte. Al pomeriggio piogge in sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata residue precipitazioni tra Emilia Romagna e Triveneto, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità su tutti i settori con maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata locali piogge tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta sulle altre regioni.

In Toscana molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con tempo asciutto, locali pioviggini possibili sui settori settentrionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito a tratti anche compatta.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in leggero aumento, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito.

In Calabria tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime e massime in stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .