Fluxus fuori in digitale con 5 inediti per Garrincha CULT

FLUXUS: il self-titled album della storica band torinese da oggi fuori sulle piattaforme digitali con 5 inediti per Garrincha CULT

Dopo aver festeggiato il ventesimo anniversario dalla sua pubblicazione – per la prima volta su vinile, anzi doppio vinile colorato con 5 inediti – l’omonimo album dello storico “collettivo auto-disorganizzato” torinese Fluxus arriva finalmente su tutte le piattaforme digitali oggi per Garrincha CULT – la nuova sublabel dedicata alla ristampa in vinile di dischi epocali e alla distribuzione in digitale di pietre miliari, sin qui introvabili sulle piattaforme streaming.

Un disco seminale, con diverse sorprese da svelare a distanza di vent’anni dalla prima pubblicazione lanciata da Furious Party – prima di oggi esclusivamente contenute nella preziosa stampa in vinile lanciata nel 2022.

Un oscuro gioiello di culto che, ricordiamo, si avvalse di eccellenti collaborazioni con artisti del calibro di Roy Paci, Teho Teardo e Tax Farano dei Negazione, i quali contribuirono a cesellare quel disco che segnò una svolta in termini di timbriche e scrittura rispetto alle sonorità abrasive che valsero al combo torinese l’epiteto di impareggiabile muro del suono nel panorama del rock alternativo nostrano.

«Dopo 10 anni in cui avevamo massacrato e ci eravamo massacrati» raccontano i Fluxus «dopo aver suonato con 15 musicisti diversi stando in sei sul palco, dopo i muri di corde, i muri di parole, i muri di senso, ci siamo ritrovati in tre da Ovi, dormendo (poco), mangiando e soprattutto bevendo nella sua foresteria. In testa la tromba di Marc Charig sui dischi dei King Crimson, il mellotron, l’idea di dire le stesse cose che ripetiamo da 30 anni in un contesto diverso: più sottile, forse più morboso, sicuramente più intimo e profondo».

FUXUS riprende vita in una preziosa edizione limitata disponibile sullo shop ufficiale di Garrincha e su tutte le piattaforme digitali