Federico Fabi online con il singolo “Dolce Signora”

Federico Fabi continua a sfornare canzoni in cui scopre gli affetti e i sentimenti di tutti i giorni: Dolce Signora è il nuovo singolo dedicato alla “sua” Roma in uscita sulle piattaforme digitali per ADA Music Italy e in radio. Una sinfonia che scivola dolcemente lungo le correnti del Tevere e che conferma la filigrana cantautorale fuori dal tempo del giovane artista romano.

“Dolce Signora è la nuova canzone di Roma, una nuova Roma Capoccia. Impossibile pensare che Roma abbia un solo inno, perché questo pezzo appunto non è altro che un inno, un atto di amore puro nei confronti di Roma, la mia città. Dal punto di vista musicale, la canzone prende ispirazione dall’album Theorius Campus di Venditti e De Gregori. Le storie raccontate sono le storie di tutti i giorni, della vita quotidiana che si svolge in questa città” – Federico Fabi.

bio

“Mi chiamo Federico Fabi, ho ventisette anni e vivo nella periferia di Roma. La musica non è mai stata nei miei piani, è capitata e basta. Negli ultimi tre anni sono usciti due album e ho fatto qualche concerto in giro per l’Italia. Nel mentre lavoro come direttore in una libreria, vivo da solo, cucino poco e soprattutto non ho animali dato che riesco a badare a malapena a me stesso”.

Il 13 dicembre 2017 esce “ Io e me x sempre, l’EP d’esordio di Federico Fabi scritto e auto prodotto in una cantina nel quartiere Spinaceto. Il cantautore romano conquista immediatamente il pubblico e l’attenzione degli addetti ai lavori superando il mezzo milione di ascolti online. Federico Fabi si fa notare nei più importanti live club romani fino a calcare i palchi di tutta la Penisola. Il 4 maggio 2021 esce il suo ultimo album ‘C’eravamo quasi’ distribuito Sony Music per Vertigo in collaborazione con Asian Fake, con la produzione di Matteo Domenichelli. Il 30 settembre 2022 esce il nuovo singolo ‘Un amore’ distribuito da ADA Music Italy che anticipa il nuovo album completamente autoprodotto.