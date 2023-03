Esce in versione audiolibro “Avrò cura di te” di Chiara Mezzalama

Il primo romanzo scritto nel 2009 di Chiara Mezzalama “Avrò cura di te” (Edizioni E/O), entra tra i nuovi titoli in audiolibro proposti da Il Narratore

Il primo romanzo scritto nel 2009 di Chiara Mezzalama “Avrò cura di te” (Edizioni E/O), entra tra i nuovi titoli in audiolibro proposti da Il Narratore. Per dar vita alla storia di Bianca e Yasmina, due vite e due Paesi diversi, ma con un destino che ha scelto di aiutarle facendole incontrare, è stata scelta la voce dell’attrice e doppiatrice Viola Graziosi (che ha dato voce anche a “Dopo la pioggia”, l’ultimo romanzo scritto dall’autrice, il suo primo romanzo in Audiolibro, prodotto e pubblicato l’anno scorso dalla casa editrice vicentina).

Avrò cura di te esce in questi primi giorni di novembre non a caso. Le due protagoniste sono le portavoce di tante storie, storie di donne in difficoltà, che faticano a trovare sé stesse perché bloccate psicologicamente o fisicamente, storie di rapporti difficili e violenti. Tematiche che si ritrovano nelle discussioni e negli approfondimenti legati alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, che si ricorda il 25 novembre.

Bianca ha bisogno di proteggersi dall’intensità delle emozioni. Non riesce a vivere a pieno la sua storia d’amore con il fotografo Alberto ma neppure a creare un rapporto aperto con i suoi alunni. Yasmina scappa dal Marocco, il suo Paese, ma soprattutto trova il coraggio di scappare dalla violenza di un marito che non ha scelto e la ripudia. La diversità radicale nell’esperienza di essere donna non può che provocare un incontro significativo tra le due, un riconoscersi nonostante tutto, fino al consolidarsi di una profonda amicizia che segnerà per entrambe un punto di svolta.

Avrò cura di te e Dopo la pioggia di Chiara Mezzalama si possono scaricare ed ascoltare sul sito www.ilnarratore.com e in tutte le piattaforme on line Storytel, GooglePlay Audiolibri, Audible, Rakuten Kobo.

L’autrice

Chiara Mezzalama è nata a Roma. Figlia di diplomatici, ha trascorso la sua infanzia in Marocco e in Iran. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo, Avrò cura di te (Edizioni E/O). Il secondo romanzo, “Il giardino persiano”, ispirato alla sua infanzia durante la missione diplomatica del padre a Teheran, è uscito per le edizioni E/O nel 2015. Tradotto in lingua persiana, è stato vietato dal Consiglio Superiore della Censura. Il romanzo è stato tuttavia pubblicato in versione ebook dalla casa editrice Nogaam, con sede a Londra. “Le jardin du dedans-dehors”, illustrato da Régis Lejonc, è un album per bambini, il primo di Chiara Mezzalama, ispirato proprio al suo romanzo autobiografico. Il libro ha vinto premi prestigiosi quali il Prix Sorcières 2018, il Prix Saint Exupéry e il Prix Chrétien de Troyes ed è stato tradotto anche in coreano e cinese. Il suo terzo romanzo, “Dopo la pioggia”, è uscito sempre per E/O nel 2021. Dal 2017 insegna letteratura italiana all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e ha due figli.