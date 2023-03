Torna Romics: ecco il programma dell’edizione numero 30

Dal 30 marzo al 2 aprile torna Romics: tutte le info su programma e biglietti. Il manifesto ufficiale della XXX edizione, ‘L’Orchidea’, è firmato da Paolo Barbieri

Oltre 350 espositori e cinque padiglioni coinvolti per 70mila metri quadrati occupati. La presentazione di Paperugantino la cui storia sarà ospitata sulle pagine di Topolino. Le mostre, tra gli altri, di Manuele Fior, Katja Centomo, Marcos Martin e Paolo Barbieri. Il ritorno del giornalista Vincenzo Mollica che racconterà aneddoti legati ai suoi rapporti con i grandi disegnatori e non solo, da Milo Manara a Hugo Pratt fino a Federico Fellini. Questi i numeri e alcune tra le informazioni principali che caratterizzano la trentesima edizione di ‘Romics’, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si aprirà il 30 marzo, per durare fino al 2 aprile, alla Fiera di Roma.

IL MANIFESTO DI ROMICS 2023

La kermesse è stata presentata questa mattina a villa Celimontana alla presenza degli organizzatori. “Romics festeggia la sua trentesima edizione con grandi eventi e celebrazioni speciali – ha spiegato Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics – Un programma fittissimo per celebrare il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, dal cinema al games fino alla musica”. Il manifesto ufficiale della XXX edizione, ‘L’Orchidea‘ è stato firmato da Paolo Barbieri.

IL ROMICS D’ORO

Quattro gli autori premiati quest’anno con il Romics d’Oro: Katja Centomo, Manuele Fior, John Howe, Marcos Martín. E molti gli eventi speciali previsti: per i 45 anni di Goldrake in Italia sarà presentato il remix della sigla Ufo Robot, realizzato da Vince Tempera e DJ Massimo Alberti. È poi previsto un omaggio al maestro Leiji Matsumoto. E come detto, dopo Papertotti, torna uno dei personaggi speciali realizzati per Topolino da Marco Gervasio: Paperugantino, commedia in due atti che porta in scena le vicende dei personaggi ispirati alle maschere del Carnevale Romano. Con una special variant cover esclusiva e a tiratura limitata acquistabile solo presso il bookshop ufficiale di Romics.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMICS 2023

Tornano, naturalmente, anche i Premi Romics del fumetto tra cui quello per i ‘Nuovi Talenti’. Sarà, poi, ospitato il campione di pallavolo Andrea Lucchetta in occasione del lancio delle nuove puntate di Super Spike Ball, il cartoon che racconta di sport e inclusività. Tantissimi gli appuntamenti in programma: DeAgostini presenterà, ad esempio, “Inside PlayerInside: Confessioni di due videogiocatori accaniti”, con Raiden e Midna, incontro nel quale i due youtubers parleranno di come è nata la loro passione per i videogiochi e come sono diventati due esperti del settore. Omaggio a Tolkien, sabato 1 aprile, com una live performance di pittura con Giancarlo Caracuzzo (DC Comics), Manolo Morrone (Bonelli), Michele Rubini (Bonelli) disegnatori fantasy e insegnanti della Scuola romana di Fumetti.

A SCUOLA DI MANGA E DI VIDEOGIOCHI

Ed ancora: “Diventare Mangaka: alla scoperta delle tecniche e del racconto” è il titolo di una collana di manuali che sarà presentata a Romics e che si rivolge ai giovani e agli aspiranti autori che desiderano imparare a scrivere e disegnare manga, e a sviluppare lo storytelling del fumetto giapponese. “Come lavorare nel settore dei videogiochi” è un altro evento molto atteso, che si svolgerà in collaborazione con Fondazione Vigamus, per scoprire le diverse professioni della Games Industry e delle strade da percorrere per poter diventare un professionista del settore.

GIORGIO VANNI A ROMICS

“Holly e Benji – i 40 anni” sarà un altro appuntamento imperdibilie che sarà festeggiato con i doppiatori storici Fabrizio Vidale (voce di Holly), Giorgio Borghetti (doppiatore Benji), Fabio Bartoli (giornalista e saggista) e Mirko Fabbreschi (musicista e autore TV). Sempre sabato 1 aprile il palco di Romics si accenderà sulle note dei cartoni più amati con l’artista Giorgio Vanni, protagonista delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di tutti gli amanti dei cartoni dagli anni 90 in poi.

IL COSPLAY DEL ROMICS

Domenica 2 aprile ecco l’attesissimo appuntamento con il Romics Cosplay Award, la gara cosplay, presentata da Beatrice Lorenzi, dedicata agli appassionati del mondo cosplay che si sfideranno sul grande palco di Romics. Romics, infine, vuol dire anche grande cinema, che tornerà sul palco del padiglione. Qui il ‘movie village’ ospiterà anteprime, protagonisti e incontri sui titoli più importanti in arrivo in sala nei prossimi mesi. Grande attesa poi per i festeggiamenti per i cento anni della Warner Bros.

l BIGLIETTI PER ROMICS 2023

I biglietti per la 30esima edizione del Romics sono già in vendita e sono acquistabili online e nei punti vendita Vivaticket. Ecco i prezzi, a cui vanno aggiunti 1,50 euro di commissione.

Giovedì 30 marzo, 10 euro

Venerdì 31 marzo, 10 euro

Sabato 1 aprile, 12 euro

Domenica 2 aprile, 12 euro

Abbonamento quattro giorni, 32 euro

I bambini fino a cinque anni usufruiscono dell’ingresso gratuito, così come i disabili con un accompagnatore. Le visite didattiche hanno invece il costo di 5 euro.