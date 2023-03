Professionisti poker online, uno studio sul loro successo

Il poker, online o offline, per molti è una professione che richiede impegno, studio, obiettivi a lungo termini e pensiero statistico

Tra tutti i giochi d’azzardo legali in Italia, il poker è l’unico in cui si annovera una categoria di giocatori definiti professionisti. Si tratta di persone che trascorrono la loro vita partecipando a tornei di poker che si tengono nel mondo oppure sui siti poker online, che traggono i loro guadagni, spesso molto ingenti, proprio da questa attività.

Lo scopo dei giocatori d’azzardo professionisti è proprio quello di partecipare a questi giochi ritenuti di abilità, per ottenerne un guadagno in denaro. Negli ultimi anni grazie al poker online con soldi veri, il numero dei professionisti del poker è notevolmente aumentato in Italia e nel mondo. Mentre prima bisognava affrontare ingenti spese di viaggio e comunque spostarsi in zone del mondo spesso molto lontane per prendere parte ai tornei, oggi tutto è accessibile e a portata di clic.

Grazie alle migliori app poker soldi veri, anche giocatori poco esperti o principianti possono accedere potenzialmente a tornei di tutti livelli e mettersi alla prova. Ma tra essere un giocatore amatoriale, appassionato del gioco, a diventare un professionista, ci sono molte differenze.

Oggi i casinò online con i vari giochi d’azzardo ci sembrano una cosa normale, ma fino a pochi anni fa non era così. Proprio il poker è stato uno dei primi giochi a raggiungere una grande popolarità sul web. Infatti una delle principali piattaforme di poker ancora attive, PokerStars è stata fondata nel 2001. Uno studio su un gruppo di professionisti, ci svela cosa c’è dietro le vittorie al tavolo verde.

Quale poker? I professionisti si specializzano

Prima di lanciarsi nel mondo del poker online soldi veri, è bene sapere che questo gioco viene proposto in tante varianti, ciascuna con le proprie caratteristiche e differenze. Inoltre è possibile giocare nella modalità cash o partecipare ai tornei. Generalmente un professionista del poker si specializza in una variante e in una modalità. Un esempio su tutto quello di Phil Hellmuth, giocatore che si è aggiudicato ben 16 vittorie nei tornei del World Series of Poker. Si tratta dei più prestigiosi tornei internazionali che si svolgono esclusivamente di persona.

Parte del successo di Hellmuth potrebbe essere dovuto alla sua forte capacità di interpretare il linguaggio del corpo dei suoi avversari. Molto probabilmente non otterrebbe gli stessi successi, o almeno non allo stesso livello in un torneo di poker online. Tanti professionisti di poker, tendono a giocare per anni esclusivamente nella propria specialità, senza provare gli altri formati. Molti di loro hanno dichiarato di non aver mai giocato d’azzardo al di fuori del poker.

Dipendenza vs professionismo, le differenze

Dallo studio emergono alcune similitudini tra i professionisti del poker e coloro che hanno problemi con il gioco d’azzardo. Ma queste spesso sono solo apparenti. Come i ludopatici, anche i professionisti del poker coinvolti nell’analisi, hanno riferito una sorta di ossessione per il gioco. Ma a differenza di chi ha dipendenze, i professionisti tendono a utilizzare altre aree della propria vita, per massimizzare le loro prestazioni nel gioco. Ad esempio stabiliscono delle diete alimentari e programmi di allenamento fisico.

Un’altra caratteristica dei frequentatori dei migliori siti poker online a livello professionistico, sta in un approccio razionale al pensiero statistico. Chi ha problemi con il gioco d’azzardo tende ad avere convinzioni errate sul concetto di casualità e sulla statistica. Ad esempio un pensiero del genere è quello che porta a convincersi del fatto che dopo una serie di numeri neri debba uscire per forza un numero rosso al prossimo giro di roulette. Applicare invece un corretto pensiero statistico, vuol dire pensare al gioco d’azzardo in maniera razionale, e giudicare le proprie decisioni in base a fattori indipendenti dal semplice caso.

Un’altra qualità del giocatore professionista è quella di non essere impulsivi, come invece lo sono i giocatori problematici. Generalmente queste persone fanno progetti a lungo termine per raggiungere i propri obiettivi. La maggior parte dei partecipanti allo studio ha dichiarato di aver investito il 50% di tutto il tempo dedicato al gioco del poker proprio dello studio del gioco.

Studio, impegno e risultati

L’elevato livello di impegno in questa attività, nei professionisti del poker porta a uno sviluppo delle proprie competenze e massimizza i risultati nel corso degli anni. Tutti i professionisti interrogati hanno visto crescere il budget iniziale portandolo a cifre che hanno cambiato la loro vita.

Questo non vuol dire che i professionisti del poker non perdano mai. Una parte di essi infatti ha dichiarato di aver perso tutto il proprio denaro almeno una volta nella vita, ma si è trattato di esperienze transitorie, che non hanno fermato il cammino verso il proprio obiettivo. Purtroppo nei ludopatici l’esperienza di perdere tutto si ripete nel tempo, l’ansia di recuperare porta a un gioco irrazionale, che non fa che incrementare le perdite.