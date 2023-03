Previsioni meteo 30 marzo 2023: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 marzo 2023: clima primaverile sull’Italia con l’anticiclone ma nel fine settimana torna il maltempo

Condizioni meteo stabili in Italia, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico posizionato sul Mediterraneo centrale. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o con innocue velature e temperature gradevoli specie nelle ore centrali. Peggioramento meteo in arrivo per il weekend a cavallo con l’avvio del mese di Aprile: dapprima una massa d’aria instabile proveniente dall’Atlantico potrebbe raggiungere il Mediterraneo ma a seguire ecco un apporto freddo di aria artica a causa dell’elevazione verso la Scandinavia dell’alta pressione. Condizioni instabili o perturbate caratterizzeranno dunque il prossimo weekend sull’Italia, specie nella giornata di Domenica che vedrà anche un deciso calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi di nord-ovest, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sul Trentino. Neve sulle Alpi oltre i 2000 metri. Asciutto altrove con nuvolosità in progressivo aumento

AL CENTRO

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione dove avremo però nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Molte nuvole anche in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio soleggiato solo sulla Sicilia, poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità alta ancora in transito.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto con nuvolosità in transito alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con variabilità asciutta su tutta la regione.

Temperature minime in aumento; massime in aumento al centro-sud, stazionarie o in lieve calo al nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .