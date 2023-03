Mediability amplia il suo business con la nascita di PressMediaLAB

Continua la crescita di Mediability che annovera la nuova società PressMediaLAB per la gestione dell’ufficio stampa, delle digital PR, del centro media e degli eventi

Continua la crescita di Mediability, protagonista da oltre 20 anni dei servizi di comunicazione integrata, che da oggi annovera la nuova società PressMediaLAB per la gestione dell’ufficio stampa, delle digital PR, del centro media e degli eventi. Già protagonista sul mercato con i servizi di rassegna stampa, analisi della copertura stampa, gestione dei social media, sviluppo di creatività e produzione di materiale grafico, Mediability non solo incrementa il suo portafoglio di attività ma si colloca sul mercato come attore di primo piano per tecnologia, innovazione e internazionalità.

PressMediaLAB vanta un team polivalente, un ampio ventaglio di servizi e una fitta rete di rapporti con i media locali, nazionali e internazionali. Ciò le consente di essere un interlocutore unico per quei marchi interessati a dialogare con i media, tradizionali e di nuova concezione. Tutto questo costruendo un piano di comunicazione adeguato negli strumenti, personalizzato sulle reali esigenze del cliente e soprattutto capace di assicurare una customer journey coinvolgente e autorevole per tutti gli organi di informazione.

Con l’avvento di tecnologie sempre più innovative, il mondo della comunicazione d’impresa cambia in continuazione e la reputazione di qualunque società, piccola o grande che sia, passa anche da un dialogo efficace con i media, che si costruisce negli anni tessendo rapporti duraturi e leali. Con queste caratteristiche si colloca PressMediaLAB, con i suoi innumerevoli servizi: dalla creazione di un calendario editoriale alla redazione dei comunicati stampa e all’organizzazione di interviste, dalla ideazione e diffusione di contenuti per i social media alla realizzazione di foto e video, fino all’utilizzo del proprio studio di riprese. Inoltre, può gestire tutte le fasi di un evento stampa, in Italia e all’estero, inclusi ideazione creativa, logistica e catering.

Il nuovo Gruppo propone un ventaglio di servizi di comunicazione integrata unico nel panorama nazionale e internazionale, potendo contare sugli altri quattro dipartimenti di Mediability, ovvero “Social Media Intelligence”, “Visual Communication”, “IT, Web e Social Solutions” e “Media Coverage Analysis e Media Reputation”. In particolare, questi ultimi consentono di avere il reparto Ricerca & Sviluppo all’interno con notevoli benefici di efficienza ed efficacia, stabilendo la migliore percezione del brand da parte dei media e determinando il valore equivalente della comunicazione su tutti i canali. Tutte queste attività sono declinate a livello internazionale, in Paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Polonia, Austria, Belgio, Olanda, Moldavia ed Europa dell’Est, Emirati Arabi e USA.

L’amministratore delegato di PressMediaLAB è Davide D’Amico, che vanta un’esperienza pluriennale nella Comunicazione, a livello internazionale e nazionale. Tra i suoi incarichi spiccano quello di Direttore della Comunicazione globale della compagnia aerea ITA Airways, nonché di realtà quotate in borsa operanti nei settori sharing, micromobilità, media e food. Inoltre, è stato il Responsabile della Comunicazione per tutti i marchi di FCA in Italia e, a livello EMEA, dei marchi Jeep e Alfa Romeo e del dipartimento Fleet & Business Sales, oltre alla gestione della comunicazione delle più importanti sponsorizzazioni sportive di FCA quali la Formula 1 con Alfa Romeo, la Juventus con Jeep e la FIGC con Fiat. Precedentemente ha lavorato per Toyota con responsabilità crescenti nel dipartimento Comunicazione, e prima ancora in Daimler Chrysler.

D’Amico può contare su un team composto da sei professionisti, di cui cinque giornalisti iscritti all’Ordine nazionale e tutti in possesso di una formazione accademica, arricchita da esperienze professionali all’estero. Tra questi, Franco Daria e Umberto Hardouin, entrambi con una lunga carriera presso l’Ufficio Stampa di Fiat Auto e FCA, oggi Stellantis, nelle aree Brand, Prodotto, Heritage, Corporate, Finanziario, Sponsorizzazioni ed Eventi. In particolare, Daria è un senior copywriter di fama nazionale mentre Hardouin è un senior press officer punto di riferimento nel settore dell’heritage. Con loro Paola Galimberti, Naima Tarò e Federico Bosio, tre giovani addetti stampa con esperienze professionali internazionali ed esperti delle Digital PR e dei settori legati all’immagine, alla sostenibilità, alla tecnologia e alla mobilità. Inoltre, PressMediaLAB si avvale delle più recenti tecnologie informatiche, inclusa l’Intelligenza Artificiale, e della consulenza di professionisti della comunicazione con esperienze consolidate di successo. Da qui la sua unicità: offrire l’autorevolezza di un tempo come solida base su cui fondare una comunicazione social e digital seria e credibile.