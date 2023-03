I Mazyopera debuttano con il brano “Nuova Era”

“Nuova Era” è il singolo di debutto che sancisce un nuovo inizio per la band dei Mazyopera: il brano è sulle piattaforme digitali

Esce “Nuova Era” il singolo di debutto dei Mazyopera. “Nuova Era” non è però un semplice singolo, ma una vera e propria presentazione della band: cinque energie, cinque volti, cinque vibrazioni che si incontrano nel sound distintivo della band. Mission del gruppo per il momento è quello di raccontare il mondo dal punto di vista dei ventenni. Il brano apre con la frase “cambio vita ma mi chiedo se cambio faccia o se l’ho vista già“, un po’ come a dire che per i Mazyopera la musica è questa nuova faccia che in realtà di nuovo non ha nulla, è sempre stata un’esigenza dentro ognuno di loro.

Il progetto embrionale della band trova origine nel 2016 dal sogno di Romeo Orlandi e Giordano Ceresoli di lasciare un’ eredità musicale e di voler trasferire le proprie emozioni nel rock.

Dopo aver trovato la formazione perfetta, il gruppo inizia subito a lavorare al proprio materiale e conclude il primo ep autoprodotto.

I Mazyopera trovano il supporto di due figure fondamentali: Ivano Zanotti e Marco Grasselli (rispettivamente batterista per Ligabue e chitarrista per Loredana Bertè), che decidono di dirigere la produzione del primo vero lavoro targato Mazyopera tra il 2020 e il 2021, durante la pandemia.

Prima di iniziare le registrazioni il gruppo però decide di separarsi consensualmente dal frontman Elia.

Dopo una successione di audizioni il gruppo trova finalmente il giusto sostituto, così Andrea Bertoli si unisce alla band dando una svolta radicale al progetto.

Grazie a lui il gruppo trova un’unità ed una coesione impensabile fino a poco tempo prima ed una volta trovata la stabilità il gruppo inizia a lavorare senza sosta registrando nel 2022 le prime tracce ufficiali destinate al pubblico.

Nello stesso anno la band inizia una vera e propria campagna di promozione attraverso esibizioni live in alcuni locali della Lombardia e del Veneto, che porterà il progetto all’attenzione di Sorry Mom!.

Iniziano così i preparativi per il lancio del primo singolo “Nuova Era“ destinato a segnare l’entrata del gruppo nel mondo della Musica.