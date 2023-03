Gianfranco Nazzi è il nuovo AD del Gruppo Biofarma

Il Gruppo Biofarma, controllato da Ardian e dalla famiglia Scarpa, ha annunciato la nomina di Gianfranco Nazzi come nuovo Amministratore Delegato

Il Gruppo Biofarma, controllato da Ardian e dalla famiglia Scarpa, leader europeo nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, e caratterizzato da un particolare focus sul segmento dei probiotici, annuncia la nomina di Gianfranco Nazzi come nuovo Amministratore Delegato.

Nato ad Udine, Nazzi vanta un’esperienza internazionale di oltre 20 anni maturata in diverse aziende multinazionali leader del settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli manageriali di grande responsabilità. In particolare, prima di unirsi a Biofarma, ha ricoperto la carica di CEO di Almirall, azienda farmaceutica internazionale leader in ambito dermatologico. In precedenza, ha lavorato in Teva con ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Executive Vice President of the International Markets Region e membro dell’Executive Committee. In passato, ha inoltre ricoperto una serie di posizioni manageriali senior in altre grandi multinazionali del settore farmaceutico quali AstraZeneca, GSK e Eli Lilly, in varie aree geografiche tra cui Italia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti.

Nel suo nuovo incarico, Nazzi – grazie alla sua vasta esperienza manageriale e alle sue profonde competenze in ambito commerciale, di ricerca e sviluppo, e di produzione – guiderà il Gruppo con l’obiettivo di continuarne il percorso di crescita organica ed inorganica, focalizzandosi sull’internazionalizzazione e sullo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie innovative per i clienti.

“È un grande onore poter guidare un’azienda in continua evoluzione ed espansione come Biofarma Group. Questa rappresenta per me una sfida estremamente stimolante che raccolgo con determinazione e passione” – ha dichiarato Nazzi, Amministratore Delegato di Biofarma Group. “Continueremo a lavorare per sviluppare il potenziale dell’azienda in modo ancora più completo, cercando di cogliere le ulteriori opportunità che ci verranno offerte dal mercato”.

Gianfranco Nazzi sostituisce come CEO Maurizio Castorina, che mantiene il ruolo di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di Biofarma Group, continuando, con la sua grande esperienza, ad accompagnare e supportare il gruppo nelle sue importanti sfide future. Il Board esprime un sentito ringraziamento al dott. Castorina per gli straordinari risultati conseguiti in questi anni alla guida del Gruppo Biofarma.