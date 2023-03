Filippo Giardina in tour per l’Italia con il suo “Cabaret”

Filippo Giardina in tour con “Cabaret”: il comico e autore romano porterà il suo 11° monologo satirico sui palchi di tutta Italia con una tournée di 12 date

Fra i più amati (e odiati) stand-up comedian italiani, Filippo Giardina annuncia finalmente il nuovo tour, con cui porterà in scena Cabaret, il suo undicesimo monologo satirico: uno spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto, che ha come fine ultimo l’alleggerire il pubblico dal peso del nostro tempo. La tournée in partenza ad aprile farà tappa in ben 12 città, da nord a sud. I biglietti per gli spettacoli saranno acquistabili sui circuiti ufficiali.

Cabaret smaschera un essere umano sempre più solo nel proprio delirio egoico, incastrato in una una tecnologia aleatoria che dipinge un futuro angosciante e spersonalizzato.

Cabaret è un viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da cattiverie gratuite e ingistizie lessicali.

Cabaret è un disincantato monologo di stand-up comedy che vuole prendere le distanze dalla comicità banale e improvvisata e rivendica l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale.

“L’indignazione è passata dall’essere uno strumento di lotta e contestazione a uno mezzo per chiudersi nella propria bolla di convinzioni e certezze incrollabili. Il perbenismo e il bigottismo stanno diventando valori positivi e la libertà di espressione deve sottostare, impaurita, a una dilagante e infantile permalosità. Nel frattempo c’è la guerra e la sinistra annaspa tra vecchie categorie bollite e nuove fissazioni borghesi. Più il mondo va a picco più solo una risata potrà alleviare il dolore del lento, ma inevitabile, inabissamento.”

Filippo Giardina è un comico e autore satirico. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up comedy nei maggiori teatri italiani. Sentendo l’esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante nel 2009 chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma Satiriasi.

Per la TV ha partecipato ed è stato autore di Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.

Di recente il suo monologo Mosche Depresse è apparso come skit nel nuovo album del rapper Dani Faiv (Sony – Machete crew). Nel 2021 realizza il podcast Sesto Potere: indagine sui social network. I suoi precedenti special di stand-up comedy caricati sul suo canale YouTube collezionano oltre 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 debutta con il suo undicesimo monologo satirico “CABARET” e annuncia il nuovo tour per portarlo sui palchi di tutta Italia.

FILIPPO GIARDINA

C A B A R E T

4 aprile 2023 | Perugia @ Sala dei Notari

12 aprile 2023 | Padova @ Hall

13 aprile 2023 | Brescia @ Latteria Molloy

14 aprile 2023 | Bergamo @ NXT Station

15 aprile 2023 | Nichelino (TO) @ Teatro Superga

17 aprile 2023 | Genova @ LaClaque

18 aprile 2023 | Bologna @ Locomotiv Club

19 aprile 2023 | Firenze @ Spazio Alfieri

21 aprile 2023 | Pordenone @ Capitol

4 maggio 2023 | Milano @ EcoTeatro

6 maggio 2023 | Roma @ Spazio Rossellini

7 maggio 2023 | Napoli @ FOQUS

Per info: www.bpmconcerti.com