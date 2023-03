Discipline STEM: dal Cnr un questionario per le scuole

Le discipline Stem: dal Cnr di Pisa online il questionario per le scuole per comprendere e superare il gender gap

La Ludoteca del Registro. it è l’iniziativa del Cnr di Pisa (il Registro è l’anagrafe dei nomi .it gestita dall’Istituto di informatica e telematica), che da oltre un decennio cura l’educazione digitale di bambini e ragazzi, attraverso iniziative mirate, laboratori, giochi e fumetti, per un uso corretto della Rete e l’individuazione degli eventuali rischi in cui potrebbero incorrere. Quest’anno, la Ludoteca ha messo a punto un questionario rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di II grado, per indagare sul loro interesse per le discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e in particolare per l’informatica e il digitale.

L’attenzione verso questo tema nasce dalla constatazione che le Stem, pur essendo discipline molto richieste nel mondo del lavoro e trasversali anche ad altre aree di studio al fine di facilitarne l’applicazione a problemi autentici, sono prevalentemente scelte dai ragazzi e sono ancora poche le ragazze che intraprendono un percorso universitario in questo ambito. Pertanto, comprendere il gender gap in questo settore è importante e per questa ragione è stato appositamente creato un questionario ad hoc, che indaga le competenze digitali degli studenti e, allo stesso tempo, molti altri aspetti utili a individuare le ragioni delle loro scelte, come:

– il loro interesse nei confronti delle discipline Stem

– la capacità di riuscire a gestire al meglio i compiti che vengono assegnati loro a scuola

– l’esistenza di possibili stereotipi e luoghi comuni rispetto al genere e

– altri fattori che potrebbero essere legati a questo tema, come l’autostima, l’intelligenza e gli atteggiamenti della famiglia nei confronti delle discipline Stem.

Il questionario, che richiede un impegno di circa 15 minuti, può essere compilato da tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni, dopo aver espresso autonomamente il loro consenso all’interno del questionario. I dati saranno raccolti in maniera anonima e, pertanto, sarà impossibile risalire all’identità dei singoli, nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).

Una volta completata questa fase, i dati raccolti saranno analizzati in maniera aggregata e i risultati di questa indagine saranno successivamente condivisi sui canali social della Ludoteca del Registro .it.

Insegnanti e docenti possono contribuire a far girare il link all’interno delle proprie classi e, di conseguenza, a far compilare il questionario a un gran numero di studenti e studentesse.

Vedi anche: