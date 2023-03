Amadeus rivuole Chiara Ferragni al Festival di Sanremo

Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Amadeus la rivuole sul palco e i due ne avrebbero parlato qualche sera fa a cena. Sui social il conduttore ha documentato la serata con due foto

Chiara Ferragni a Sanremo 2024 per tutte le 5 serate. Sarebbe questa l’idea di Amadeus per il suo ultimo festival da direttore artistico. Il conduttore, già al lavoro per la prossima edizione, avrebbe proposto all’imprenditrice di replicare l’esperienza che l’ha vista sul palco del Teatro Ariston lo scorso febbraio.

A CENA INSIEME PER PARLARE ANCHE DI SANREMO 2024?

A rivelarlo è Chi, nell’edizione in edicola questa settimana. Galeotta sarebbe stata la cena che qualche giorno fa i due hanno fatto prima della partenza dell’influencer per il Sud Africa. Incontro documentato su Instagram dallo stesso Amadeus. Con i due la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, e Fabio D’Amato, general Manager per i brand Chiara Ferragni e The Blonde Salad.

LO SFOGO DI CHIARA FERRAGNI: “SANREMO È STATO DURISSIMO“

Dal canto suo, la 35enne non sarebbe proprio convinta. D’altronde, ha recentemente definito la sua partecipazione alla kermesse “durissima”. In uno sfogo social ha scritto: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso”.

Le settimane ‘festivaliere’ non sono state facili per la mamma di Leone e Vittoria, finita in un vortice di gossip per una presunta crisi di coppia con Fedez e sotto riflettori per i suoi interventi all’Ariston. Sullo sfondo, ma non meno importante, il successo di Sanremo 2023.

Numeri stratosferici sostenuti dal pubblico, che in molti commenti al post della cena tra Amadeus e Chiara chiede di poter riavere l’influencer sul palco anche il prossimo anno. “Il festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”, scrive il direttore artistico pubblicando le foto della serata. Nella città dei fiori è nata un’amicizia, è ancora presto, però, per dire se rivedremo la coppia a Sanremo 2024. I fan ci sperano.