Su Rai 4 nuovo appuntamento con “Chapelwaite”: le anticipazioni

In prima serata il terzo e il quarto episodio della serie in prima visione “Chapelwaite”, in onda mercoledì alle 21.20 su Rai 4

Prosegue con due nuovi episodi, il terzo e il quarto, la serie in prima visione “Chapelwaite”, in onda mercoledì alle 21.20 su Rai 4. La storia comincia quando, in seguito alla morte di sua moglie, il capitano di nave Charles Boone si trasferisce con i figli dal Massachusetts nella vecchia casa di famiglia a Preacher’s Corners, nel Maine, nonostante questo luogo gli ricordi una traumatica infanzia che avrebbe voluto dimenticare. Oltre all’ostilità dei paesani, che non vedono di buon occhio il ritorno della famiglia Boone, Charles deve fare i conti con alcuni inquietanti e misteriosi eventi che gli fanno sospettare che la magione sia maledetta.

Ambientata nel 1850, “Chapelwaite” è la trasposizione televisiva di uno dei primi racconti di Stephen King, Jerusalem’s Lot, contenuto nell’antologia “A volte ritornano”. Una serie che unisce il period drama con le tipiche implicazioni soprannaturali che caratterizzano l’opera omnia kinghiana, una storia condita di maledizioni famigliari, superstizione e immancabili traumi che racchiudono un passato torbido e oscuro. Nel cast Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus e Ian Ho.

Nel terzo episodio Charles continua a sentire dei sinistri rumori provenire da dietro le pareti della sua abitazione, come se dei grossi ratti grattassero e rosicchiassero il muro, nonostante si sia assicurato che la dimora non è infestata dai topi. La sua ricerca di risposte lo conduce in un manicomio, dove le sue peggiori paure prendono magicamente vita.

Nel quarto episodio Charles è convinto che le inquietanti allucinazioni da cui è tormentato siano il frutto di una progressiva discesa nella follia ed è deciso a farsi ricoverare nel manicomio per essere curato. Nel frattempo, Tane scopre qualcosa di insolito nel granaio che potrebbe essere la chiave per rivelare i segreti di Chapelwaite. Ma un sinistro gruppo di pallidissimi accoliti arriva a Preacher’s Corner portando un messaggio.