I vincitori di Arte Laguna Prize all’Arsenale di Venezia fino al 16 Aprile

Annunciati i vincitori della 16a e 17a Edizione di Arte Laguna Prize: le opere saranno all’Arsenale di Venezia fino al 16 Aprile

Sono stati annunciati i vincitori della 16ᵃ e 17ᵃ edizione di Arte Laguna Prize. La vincitrice della 16ᵃ edizione è Anna Drozd-Tutaj (Polonia) della categoria “Scultura e installazione” con l’opera The power of the Element, un raro esempio di opera d’arte che utilizza centrini realizzati a uncinetto per creare una composizione contemporanea e spettacolare che, nonostante la sua monumentalità, conserva un carattere effimero. Si legge nella motivazione della giuria: «La giuria ha selezionato l’installazione site-specific dell’artista polacca Anna Drosz-Tutaj per la sua linearità e la pulizia esecutiva. È un ordigno visivo che, attraverso l’assemblaggio di centrini colorati, evoca il potere degli elementi e della memoria che compatta il nostro essere emozionale e logico. Stabilità e dinamismo, originario ed originale, operano come conspiratio oppositorum in perfetta armonia.»

Il vincitore della 17ᵃ edizione è Ohau Chen (Taiwan) con l’opera Back to Glory: Make __Great Again sempre della categoria “Scultura e installazione”. Ohau utilizza la video-installazione per proporre un futuro ipotetico attraverso l’utilizzo di comuni materiali di propaganda politica. L’artista invita il pubblico a esprimere il proprio voto su un’immaginaria proposta di militarizzazione della popolazione anziana come risposta al progressivo invecchiamento della società. «Il lavoro presenta un futuro distopico in cui gli anziani sono persuasi a servire l’esercito nazionale in preparazione di una guerra imminente – si legge nella motivazione della giuria. Sebbene ipotetica, questa condizione parla della realtà presente e del terrore di un conflitto che incombe indiscriminatamente su di noi. Il dilemma è chiaro: Chi sacrificare? Giovani o anziani? L’artista invita il pubblico a votare. Il cinismo dell’opera esaspera la posizione critica dell’artista su questioni quali il biopotere e la tanatocrazia in una nostra contemporanea sempre più tecnocraticizzata. In che modo il corpo umano è disumanizzato e strumentalizzato? Quali processi decisionali e strutture governative sono in gioco? Fallimentare è stata la promessa di una democrazia binaria, perché quest’ultima ha continuato a funzionare presentando l’illusione di una libera scelta. La giura è stata colpita dalla sapiente commistione di vari media e dall’approccio interdisciplinare al lavoro. Il senso dell’umorismo e il linguaggio visivo unici dell’artista, così come l’aver reinventato l’estetica e la sensibilità della propaganda, hanno ulteriormente convinto ad abbracciare il suo invito a una riflessione sulla condizione odierna.»

La giuria ha ritenuto di conferire anche due menzioni d’onore, una per ogni edizione: per la 16ᵃ se la aggiudica Kailum Graves con l’opera fotografica The Otherness of Self, per la 17ᵃ Chih Chiu con la performance Self Service Barbershop.

Le opere di Anna Drozd Tutaj e di Ohau Chen sono esposte fino al 16 aprile 2023 nello straordinario spazio dell’Arsenale Nord di Venezia insieme a quelle degli altri finalisti dell’Arte Laguna Prize, per un totale di 240 opere provenienti da oltre 50 Paesi del mondo.

Assegnati anche i numerosi Premi Speciali che prevedono la produzione di opere, residenze in tutto il mondo, la possibilità di esporre in importanti gallerie e festival italiani e internazionali, collaborazioni con aziende e premi in denaro confermando Arte Laguna Prize tra i concorsi di arte contemporanea più ricco di opportunità per gli artisti.

I vincitori e le vincitrici dei Premi speciali della 16ᵃ edizione sono:

Residenze artistiche:

Espronceda, Barcellona: Larisse Hall

KW Institute, Berlino: Khalil Charif

Ru Residency Unlimited, New York: Shirin Gunny, Quatre-Bornes, Mauritius,

Art Residency Galliani, Reggio Emilia: Eleonora Monguzzi Fonderia Artistica Versiliese, Lucca: Federica Zianni Villa Roberti, Brugine: Serena Bellini

Villa San Liberale, Feltre: Jingyun Wang Villa Rechsteiner, Oderzo: Luisa Turuani

Gallerie artistiche:

Cris Contini Gallery, London: Jens Hesse

Sostenibilità e arte:

Natura Sì, Treviso: Marina Gasparini

Business for Art:

Bios Line, Padua: Vittorio Mandelli

Festival ed esibizioni:

Art Nova 100, China: Cinzia Campolese, Emanuele Dainotti, Elise Guillaume, Samantha Heydt, Hung Yu Hao, Kiki Kouniari, Henrik Langsdorf, Angelo Morandini, Mara Palena.

I vincitori e le vincitrici dei Premi speciali della 17ᵃ edizione sono:

Residenze artistiche.

Bigci, Bilpin, Australia: Amalia Foka

Fabrica, Treviso: Jihyun Park

Farm Cultural Park, Favara: Mosa One e Toma Gerzha

Fonderia Artistica Versiliese, Lucca: Gaby Jonna

Espronceda, Barcellona: Gilles Dusabe

Emerging Artist Award

Anya Heymans, Hasan Kurd, Qian Wu

Business for Art:

Planium, Milano: Donatella Nobilio

Generali Valore Cultura, Venezia: Wu Siou Ming

Roberto Cipresso, Siena: Vittorio Mandelli

Informatic All, Padua and Treviso: Tiziana Menichelli – Sette21

Venpa S.P.A., Venezia: Karen Ghostlaw, Henrique EDMX Montanari

Gallerie artistiche:

Cris Contini Gallery, Londra: Cristián Meza

Sostenibilità e arte:

Ars, Treviso: Daniel Espinosa, Silvia Canton (special mention)

Festival ed esibizioni:

Art Nova 100, Cina: Ronald Anzenberger, Bordage Tanguy, Andrea K. Schlehwein, Gabrielle Lansner, Ryan Andrew Lee, Jialiang Liu, Elena Mocchetti, KHU, Andy Storchenegger, Songkai Zhou

BJCEM Mediterranea 20 – Biennal Young Artists: Davide Ronco

Special Mention, Sanith Pharma: Giorgia Maria Sbaraglia