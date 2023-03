Festa di laurea: ecco 3 idee per organizzarla al meglio

La laurea è un traguardo importante, non solo perché si conclude il lungo percorso scolastico iniziato alle scuole elementari, ma anche perché inizia un nuovo capitolo della vita. È il primo grande passo nel mondo del lavoro: bisogna festeggiare a modo!

Ecco, quindi, 3 idee per organizzare una festa di laurea davvero indimenticabile.

Scegliere la giusta location

Per prima cosa, occorre decidere dove festeggiare la propria laurea.

Se si cerca un modo per risparmiare e si ha intenzione di invitare soltanto gli affetti più cari, si può pensare di organizzarla a casa propria, ovviamente se le dimensioni lo permettono. Con qualche mobile tolto e un po’ di decorazioni, anche una casa semplice diventa un luogo perfetto per festeggiare tutti insieme.

E perché no, magari per rendere il tutto più sofisticato si può ingaggiare uno chef a domicilio o un intero catering, e permettere agli invitati di assaporare delle vere leccornie.

In alternativa, la scelta più classica è affittare una sala, così da garantire a tutti più spazio. Se la festa di laurea cade d’estate, perché invece non spostare i festeggiamenti in spiaggia? Rilassato, divertente e giocoso, questo ambiente è perfetto per celebrare un momento di gioia.

Infine, un altro grande classico è la festa in discoteca: divertente da condividere più con gli amici che con i parenti, anche se dipende dai familiari e dalla loro voglia di divertirsi.

Organizzare un set fotografico

Un’idea davvero simpatica, che permetterà di creare dei ricordi memorabili della festa di laurea, è quella di organizzare un angolo adibito a set fotografico, con tanto di green screen, cavalletto e abiti di scena per scattare fotografie divertenti insieme agli invitati.

Molto utile in questo caso è il cercare di mettere insieme quanti più abiti e accessori possibili: dalle parrucche settecentesche ai baffi finti, e naturalmente trucchi a volontà per dipingersi il viso!

Alla fine si possono raccogliere tutti gli scatti della serata e conservarli in un album per foto per divertirsi a riaprirlo di tanto in tanto, rivivendo i momenti più esilaranti di un giorno così speciale.

Regalare delle bomboniere a tutti

Un modo che da sempre lascia agli invitati un bel ricordo della giornata è quello di far preparare delle bomboniere per gli invitati.

Non dev’essere per forza qualcosa di formale e standard come il classico sacchettino con il fiocco e i confetti (rigorosamente rossi), ma ci si può sbizzarrire scegliendo anche elementi che più rappresentano sé stessi o la propria facoltà. Una piccola pianta grassa per tutti, ad esempio, delle clessidre o un oggetto artigianale o fatto con le proprie mani sapranno raccontare di quel giorno anche quando sarà ormai lontano.

Oppure si potrebbe regalare a ogni invitato un quadretto personalizzato, con una bella immagine e una piccola frase di ringraziamento per aver accompagnato il festeggiato durante il lungo percorso di studi e per aver condiviso la propria gioia durante il magico giorno della festa di laurea. Sicuramente preparare bomboniere come questa richiede più impegno che sceglierne una tipologia più classica, ma saranno più personali e più sentite.