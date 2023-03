Casino sicuri: come scegliere quelli giusti online

Scegliere il giusto casinò è molto importante, per questo motivo in collaborazione con Casinosulweb, uno dei siti più noti in Italia sui casinò online sicuri e legali, vi condividiamo come scegliere i casinò online sicuri.

Ma come si sceglie in modo corretto un casinò sul quale operare senza rischi e nel rispetto delle normative vigenti? Vediamo nel dettaglio tutti i fattori da considerare!

Presenza della licenza ADM

In Italia è obbligatorio per tutti i casinò e le sale da gioco che siano fisiche oppure online ottenere l’autorizzazione per operare nel mondo del gioco d’azzardo.

Quest’autorizzazione permette di individuare in modo corretto e in poco tempo quali sono i casinò che sono sicuri e che rispettano la normativa italiana.

Un sito affidabile deve essere, quindi, registrato e presentare il marchio ADM rilasciato da parte dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. L’ente pubblico garantisce la giusta regolarità del portale di gioco, contrasta i concessionari illegali e promuove il gioco responsabile.

Per controllare che la licenza ADM di un casinò online sia valida è possibile consultare la Lista dei concessionari autorizzati al gioco a distanza. Oltre a consultare la lista, è possibile anche verificare la veridicità semplicemente andando a cliccare sul logo ADM che per obbligo di legge deve essere presente nella parte alta o bassa del sito del casinò.

Se il logo ADM è cliccabile e il link riporta sulle pagine del sito dell’agenzia delle dogane e dei monopoli allora vuol dire che il casinò è sicuro e gode della giusta autorizzazione a operare online.

Questa contromisura è richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli proprio perché l’immagine del logo ADM è semplice da “contraffare”.

Grazie all’inserimento del collegamento diretto alla home page del sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, invece, è possibile così garantire il riconoscimento dei siti affidabili e legali.

Infine, per fare un controllo molto accurato è possibile anche vedere il numero di licenza dell’operatore. Questo dato deve essere obbligatoriamente dichiarato e deve essere visibile sempre nella parte bassa della homepage del casinò online.

Verifica le opzioni di deposito e prelievo

Il secondo passo per accertarsi che un casinò sia in linea con le proprie prospettive di gioco è verificare quali sono le opzioni di deposito e di prelievo.

Le opzioni di deposito e di prelievo sono importanti in quanto nel momento in cui si sceglie di giocare online è necessario aprire un conto corrente di gioco; quindi, bisogna versare dei soldi dal conto con Iban, dalla carta di credito, debito e così via.

Inoltre, anche i prelievi in caso di vittoria sono rilevanti. Infatti, alcuni casinò mettono dei limiti su quanto si può prelevare in un giorno oppure in un mese.

Ecco perché bisogna sempre informarsi in precedenza su quali sono le opzioni di pagamento disponibili sia per il deposito sia per il prelievo.

I casinò migliori sono quelli che presentano opzioni di deposito e prelievo con diverse opzioni di pagamento, tra cui opzioni sicure come quelle previste da canali di pagamento quali PayPall, Skrills, ma anche opzioni di pagamento con carta di credito Visa o Mastercard, che permettono di effettuare depositi e prelievi sicuri grazie al sistema di certificazione sicura Visa o al Mastercard Security Code.

Inoltre, maggiori sono le opzioni di deposito e di prelievo, più sarà semplice gestire al meglio il proprio conto di gioco.

Assistenza clienti

Un casinò online che possa offrire un servizio ottimale agli iscritti deve presentare anche una buona assistenza clienti che risponde anche in lingua italiana e che offre le giuste soluzioni a supporto delle richieste ottenute.

Un buon casinò online deve presentare sia un numero di telefono da poter contattare in caso di necessità, per parlare direttamente a voce con un operatore, sia un’opzione di contatto online.

Infatti, si possono contattare gli operatori anche tramite chat, via e-mail o attraverso la compilazione di un form dedicato.

Sicuramente, il metodo migliore e più gradito è quello della chat dal vivo. In questo modo, si ottiene risposta in tempo reale ad ogni dubbio.

Controlla la presenza di eventuali bonus

La presenza di bonus è di certo accattivante al momento dell’iscrizione. Un sito legale e trasparente però presenta sempre un chiaro regolamento da poter leggere e consultare al fine di comprendere come funzionano, in che modo sono erogati, quali sono le principali condizioni di utilizzo.

Per questo motivo, prima di iscriversi a fronte di un bonus specifico, è bene valutare con attenzione come funzionano eventuali bonus, come giri gratis o free money, quando si possono utilizzare, su quali giochi e in che modo si possono poi prelevare eventuali vincite ottenute con il bonus.

Controlla i giochi presenti sul casinò

Importante anche controllare che i giochi presenti sul casinò siano in linea con quelli a cui sei interessato. Ad esempio: valutare se ci sono tavoli da gioco per il poker, oppure determinate slot machine, o altri giochi d’azzardo di proprio interesse come quelli di carte o la roulette.

Quali sono i rischi dei casinò non sicuri?

Ci sono diversi rischi nel tentare di giocare in un Casinò Online. Se si gioca all’interno di casinò che non sono sicuri bisogna capire che ci sono tantissimi rischi sia per i propri conti correnti sia per i dati personali.

Nel dettaglio i principali rischi che si evidenziano quando si gioca su casinò poco sicuri sono:

Furto dell’identità e dei documenti personali , spesso i casinò poco sicuri sono studiati appositamente per riuscire a raccogliere i dati delle persone, per poi utilizzarli per attività fraudolente.

, spesso i casinò poco sicuri sono studiati appositamente per riuscire a raccogliere i dati delle persone, per poi utilizzarli per attività fraudolente. Clonazione delle carte: i casinò non sicuri e senza autorizzazione sono spesso trappole per riuscire a clonare le carte di credito, facendo così prelievi e rubando le somme presenti sul conto del cliente.

i casinò non sicuri e senza autorizzazione sono spesso trappole per riuscire a clonare le carte di credito, facendo così prelievi e rubando le somme presenti sul conto del cliente. Manomissione dei giochi: i casinò illegali sono strutturati in modo tale da imbrogliare gli iscritti e indurli a giocare senza però riuscire mai a vincere realmente, in quanto i giochi sono truccati.

In conclusione, giocare su casinò sicuri è molto importante sia per proteggere i propri dati personali e il conto corrente, sia per riuscire ad evitare di cimentarsi in giochi o slot machine truccate e quindi strutturate per far vincere solo il banco.