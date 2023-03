Su Rai 1 in prima Tv “Imma Tataranni”: le anticipazioni

In prima Tv su Rai 1 torna la fiction “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”: le anticipazioni degli episodi in onda stasera

Martedì 28 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 torna la fiction “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”. Nella puntata in onda stasera Imma e Pietro tornano da un fine settimana a Parigi dove hanno cercato di distrarre Valentina, ancora scossa per la separazione da Samuel.

Ma appena Imma rimette piede in casa, viene subito convocata su un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza e che ha come testimone il procuratore capo Vitali. Oltre all’indagine, Imma dovrà chiarire la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri e, come se non bastasse, anche Pietro sembra voler cambiare vita.