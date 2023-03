Al via dal Circolo Magnolia il nuovo tour di Auroro Borealo

Dopo le quattro date sold out dell’Assembramento Tour 2022 e il tutto esaurito registrato con il festival Vento di Talento all’Arci Bellezza di Milano, Auroro Borealo torna finalmente dal vivo in occasione di nuove imperdibili date. In partenza con lo show al Circolo Magnolia di Segrate (MI) del 30 marzo, ilproseguirà con altre 8 date nei club in giro per l’Italia. I biglietti per gli show sono disponibili sui circuiti ufficiali.

L’annuncio della nuova tournée arriva insieme a quello del nuovo disco, Aurora Boreale, la cui uscita è prevista il prossimo 8 marzo. L’album arriva a 3 anni di distanza da IMPLACABILE e un anno dopo EH, il primo disco al mondo pensato specificatamente per TikTok.

La nuova release sarà una sorpresa continua e così anche i concerti del Tour NON negli stadi, a cominciare dagli artisti spalla: ogni data sarà arricchita da un ospite diverso, direttamente da Talento, etichetta fondata dallo stesso Auroro Borealo insieme a Luca Di Cataldo dei Weird Bloom.

Performer, cantante, autore, parallelamente alla musica Auroro Borealo porta avanti da anni varie attività di ricerca e di divulgazione sul “diversamente bello”: nel 2018 ha dato vita alla pagina Instagram Libri Brutti che al momento conta 45.000 follower e dal 2006 gestisce il sito orrorea33giri.com. Ha un podcast settimanale dal titolo NASCOSTIFY che cerca su Spotify gli artisti italiani del presente e del passato che abbiano meno di mille ascoltatori mensili, li racconta e li fa scoprire ogni lunedì con un ospite illustre. Inoltre ha creato un’etichetta discografica, la Talento, attraverso la quale promuove artisti fuori dagli schemi e dalle mappe.

