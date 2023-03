Quanto costa acquistare una porta per la casa? Scopriamo i prezzi medi

Chi ha la necessità di acquistare una nuova porta per la propria casa si chiede, legittimamente, che spesa dovrà sostenere, cerchiamo dunque di fornire delle indicazioni utili.

Bisogna anzitutto premettere che se si parla dell’acquisto di una porta bisogna fare una distinzione tra due diverse tipologie: le porte d’ingresso, ovvero le porte blindate, e le porte che si utilizzeranno all’interno della casa, quelle che si usa definire “porte interne”.

Il “ruolo” di queste porte è profondamente differente e lo è, di conseguenza, anche il loro prezzo: le porte blindate tendono ad essere più costose.

I costi medi delle porte blindate

Il prezzo minimo di una porta blindata destinata ad un utilizzo domestico si aggira attorno a 600-700 euro, mentre per quel che riguarda i prezzi massimi si toccano cifre importanti, nell’ordine di 7.000-8.000 euro.

Se si parla di porte blindate, ovviamente, il consiglio non può che essere di non badare oltremodo al risparmio: è molto meglio assicurarsi un prodotto di qualità spendendo qualcosa in più, piuttosto che risparmiare per comprare un modello “cheap” che non può adempiere al meglio alla sua funzione e che, di conseguenza, espone al rischio di ingenti perdite economiche.

Le classi antieffrazione

Ovviamente, la funzione primaria della porta blindata è quella di proteggere l’abitazione dalle “visite” di malintenzionati, e a questo riguardo è molto utile sottolineare che esiste un parametro oggettivo tramite cui si può sapere, appunto, quanto un modello è affidabile: la classe antieffrazione.

Le classi antieffrazione sono 6, dalla meno affidabile, la 1, fino a quella che lo è di più, e i modelli raccomandati per mettere in sicurezza un’abitazione sono quelli appartenenti alle classi 3 e 4.

Le classi più basse non possono essere considerate affidabili al 100%, mentre le classi superiori assicurano performance così elevate da trovare impiego in contesti specifici, come ad esempio depositi di valori; il prezzo di quest’ultime, ovviamente, è superiore rispetto al limite massimo indicato per le porte blindate destinate all’ingresso di una casa.

I costi medi delle porte interne

Facciamo ora il punto sui prezzi delle porte da interne, quelle destinate ad essere installate all’ingresso delle varie stanze dell’abitazione.

La gamma di porte interne è davvero enorme, si possono distinguere infinite varianti per materiale di realizzazione, modalità di apertura-chiusura, design e tanti altri aspetti ancora, di conseguenza è utile distinguere 3 diverse fasce di prezzo: quella economica, quella media e quella più cara.

Porte interne economiche

Le opzioni economiche sono tantissime, di conseguenza chi non ha a disposizione un budget importante per l’acquisto di una porta per interni potrà comunque assicurarsi un prodotto valido.

I modelli più economici hanno un prezzo vicino alle 119 euro come la nostra porta battente in pronta consegna, ma anche chi cerca porte particolarmente ricercate a livello di design può essere soddisfatto senza spese notevoli: nell’e-commerce CompraPorte, ad esempio, diversi modelli di porta interni con vetro hanno un costo inferiore a 400 euro.

Porte interne di fascia media

I modelli di fascia media corrispondono probabilmente alla principale “fetta” di articoli disponibili sul mercato, nonché a quelli più scelti dai consumatori; indicativamente, le porte interne di fascia media hanno un prezzo che spazia dai 199 a 600 euro.

Porte interne di fascia alta

Le porte interne di fascia più alta hanno un prezzo che parte da 600 euro a salire: in commercio si possono trovare delle porte interne dalla grande valenza decorativa, magari realizzate con materiali selezionati quali legni pregiati o impreziosite da pregevoli lavorazioni artigianali, il cui costo può raggiungere alcune migliaia di euro.

Per assicurarsi un’ottima porta interna di fascia alta di tipo moderno, ad ogni modo, la spesa è senz’altro inferiore: 700-800 euro sono sufficienti per assicurarsi dei modelli di livello “top”.