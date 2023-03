Previsioni meteo 27 marzo 2023: maltempo al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 marzo 2023: piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali ma la Primavera tornerà presto

Condizioni meteo instabili sull’Italia in questo inizio di settimana. La giornata di oggi sarà instabile al Centro e regioni meridionali Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi. Al nord tempo inizialmente stabile, salvo nevicate sui settori alpini di confine sino ai 700-900 metri, ma con piogge e temporali in arrivo sulle coste adriatiche e Friuli nel corso del pomeriggio-sera. Quota neve in diffuso calo, sino ai 400-500 metri sulle Alpi di confine, mentre sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300-1500 metri iniziali sino ai 900-1200 metri della notte di martedì. Maggiori schiarite interesseranno le due Isole Maggiori e la Calabria ionica. A seguire tornerà ad aumentare il campo barico, per un prosieguo di settimana più stabile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 marzo 2023.

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, isolate nevicate sui rilievi di confine oltre i 900 metri. Al pomeriggio cieli per lo più poco nuvolosi, con rovesci o temporali sul Triveneto; neve ancora sulle Alpi di confine. In serata residue precipitazioni sulla Romagna; neve sulle Alpi centrali dai 500 metri, sereno altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locale instabilità su Lazio e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1300 metri; asciutto altrove. Al pomeriggio piogge sparse su Umbria, Marche, Abruzzo e basso Lazio; quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Adriatiche, con ancora neve dai 1300-1400 metri di quota. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Camoania, Molise e Calabria settentrionale, cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata ancora piogge sui medesimi settori; neve in Appennino dai 1500 metri. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .