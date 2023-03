Paybond lancia il buono d’acquisto Shopping Bond

Consumi: la startup Paybond lancia sul mercato lo Shopping Bond, il buono d’acquisto che aumenta di valore nel tempo

Acquistare un buono d’acquisto e vedere il suo valore aumentare ogni giorno, fino al raggiungimento del suo tetto massimo: più si aspetta a utilizzarlo, più sarà vantaggioso.

E’ quello che succede utilizzando lo Shopping Bond, lanciato sul mercato da PayBond, una startup appena nata grazie all’intuito di un giovane imprenditore italiano, Giuseppe Conte.

Si tratta di un nuovo modo di fare shopping, uno strumento di pagamento innovativo, in grado di portare vantaggio sia al cliente che lo utilizza che all’azienda che lo propone.

Il meccanismo è molto semplice. Sul sito o sull’app PayBond sono presenti differenti proposte di shopping bond delle aziende partner. Acquistandone uno o più, si entra in possesso di un buono d’acquisto, il cui valore aumenta ogni giorno fino a raggiungere il tetto massimo prestabilito. Più si aspetta ad utilizzarlo, più aumenterà di valore.

Così, un bond acquistato a 100€ in un mese raddoppia il proprio valore, consentendo al cliente di acquistare gioielli per 200€ (aumento del 100%). Oppure un bond del valore iniziale di 50€ consente, dopo 21 giorni, di acquistare scarpe Made in Italy per un valore finale di 90€.

Una volta acquistato sarà il cliente a decidere quando utilizzare lo shopping bond e potrà farlo sia online, inserendo il codice relativo, che nei negozi mostrando in cassa il QR code e il valore verrà scalato dal prezzo complessivo degli acquisti.

“In un periodo in cui l’inflazione è alle stelle, con il forte aumento dei prezzi che svaluta le buste paga, lo shopping bond rappresenta uno strumento in grado di aumentare in modo significativo e immediato il potere d’acquisto dei consumatori – spiega Giuseppe Conte, founder di PayBond –. Per questo ho voluto fortemente provare a creare una piattaforma innovativa, in grado di portare vantaggio sia ai consumatori che alle aziende partner. Il cliente sa che acquistando uno shopping bond avrà subito a disposizione un buono, il cui valore è già più alto rispetto al prezzo d’acquisto. Dall’altro lato, l’azienda ha a disposizione liquidità immediata con acquisti che sono diluiti nel tempo”.

Gli shopping bond, infatti, non sono vantaggiosi solo per i consumatori. Lo sono anche per le aziende partner. Innanzitutto, hanno a disposizione liquidità immediata con vendite distribuite e diluite nel tempo. La scelta di proporre shopping bond consente alle aziende marginalità e di poter gestire al meglio l’assortimento e le scorte dei prodotti.

Per le aziende, l’iscrizione a PayBond è gratuita: è prevista una commissione nel momento in cui viene venduto un bond.