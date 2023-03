“La mia vita nella tua” è il nuovo libro di Jojo Moyes

La mia vita nella tua di Jojo Moyes è una formidabile commedia ricca di sorprese e colpi di scena e una storia indimenticabile sul valore insostituibile dell’amicizia al femminile

Nisha vive nel lusso grazie al matrimonio con un ricco uomo d’affari fino al giorno in cui, di punto in bianco, lui le chiede il divorzio e la estromette dalla sua vita, privandola di tutto ciò che fino a quel momento possedeva. Benché Nisha sia determinata a tenersi stretti i suoi privilegi, ciò che le rimane è solo una borsa da palestra di un’altra donna con dei vestiti a buon mercato che non le appartengono. Sola e abbandonata, comincia a capire cosa significhi non avere più nulla, il peggiore dei suoi incubi, e dover ripartire da zero.

Sam, invece, sta vivendo una profonda crisi. Suo marito è disoccupato e depresso, sua figlia sembra non accorgersi neanche di lei e non ha nessuna soddisfazione sul lavoro. Sam è una donna dall’animo gentile, che si è dimenticata di se stessa per soddisfare solo i bisogni degli altri. Quando si accorge di aver preso per sbaglio la borsa di un’estranea in palestra e si trova costretta a indossare delle provocanti scarpe rosse di coccodrillo di Christian Louboutin per partecipare a una serie di riunioni di lavoro, inizia a rendersi conto che qualcosa deve cambiare: incredibilmente quei tacchi vertiginosi la portano a una svolta.

Jojo Moyes ha un talento speciale nel parlare dritto al cuore delle donne, descrivendo con sensibilità le loro fragilità e la loro grande forza. La mia vita nella tua è una formidabile commedia ricca di sorprese e colpi di scena, ma soprattutto una storia indimenticabile sul valore insostituibile dell’amicizia al femminile.

Jojo Moyes è nata e cresciuta a Londra. Ha lavorato come giornalista per dieci anni all’”Independent” prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con Io prima di te (2013), che ha venduto nel mondo quattordici milioni di copie e da cui è stato tratto un film di grandissimo successo nel 2016, Dopo di te (2016) e Sono sempre io (2018) è diventata una delle scrittrici più affermate. È tradotta in quarantasei lingue ed è sempre in testa alle classifiche. Mondadori ha pubblicato tutti i suoi romanzi, tra cui Luna di miele a Parigi e La ragazza che hai lasciato nel 2014, Un weekend da sogno, Una più Uno nel 2015, e Ti regalo le stelle nel 2019. L’autrice vive nell’Essex.